Yngwie Malmsteen annonce une tournée américaine à l’automne 2021 avec John 5

Guitariste suédois légendaire Yngwie Malmsteen a annoncé une tournée américaine d’un mois à l’automne 2021. Le soutien sur le trek viendra d’anciens MARILYN MANSON et courant ROB ZOMBIE guitariste Jean 5.

Yngwie a déclaré dans un communiqué: “Amérique! Il est temps de sortir de la maison: je suis de retour et je viens vers vous avec ‘Parabellum’ habitent! Jean 5 soutiendra.”

Des dates de tournée:

18 novembre – Glenside, PA – Keswick Theatre



19 novembre – Buffalo, NY – Showplace Theatre



20 novembre – Poughkeepsie, NY – The Chance Theatre



21 novembre – Albany, NY – Empire Theatre



23 novembre – Munhall, PA – Carnegie de Homestead Hall



24 novembre – Harrisburg, Pennsylvanie – HMAC CENTER



26 novembre – Derry, NH – Tupelo Music Hall



27 novembre – Newton, NJ – Newton Theatre



28 novembre – Richmond, VA – The National



30 novembre – Ashwaubenon, WI – EPIC Event Center



01 déc. – Columbus, OH – Roi des trèfles



02 déc. – Des Plaines, IL – Théâtre des Plaines



03 déc. – Détroit, MI – Diesel



06 décembre – Grand Junction, CO – Théâtre Mesa



08 décembre – Reno, NV – Virginia Street Theatre



09 décembre – Agoura Hills, Californie – Canyon Club



10 décembre – Fresno, Californie – Tower Theatre



11 décembre – Montclair, CA – Le Canyon Club



12 décembre – Santa Clarita, Californie – Canyon Club



14 décembre – Albuquerque, Nouveau-Mexique – Sunshine Theatre



16 décembre – Dallas, Texas – Gas Monkey Hall

Yngwiele nouvel album de, “Parabelle”, sortira le 23 juillet via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Seules quatre des chansons du LP comportent des voix. Le titre de l’album est latin, se traduisant par “Préparez-vous à la guerre”.

Après avoir travaillé avec certains des meilleurs chanteurs durs des quatre dernières décennies, Yngwie gère désormais lui-même une grande partie de la voix principale dans son propre groupe, soutenu par une formation qui comprend le claviériste Nick Marin, bassiste/chanteur Ralph Ciavolino et batteur Brian Wilson.

En mars dernier, Malmsteen a raconté à “Trunk Nation With Eddie Trunk” de SiriusXM à propos de “Parabelle”: “J’ai passé toute l’année à écrire et enregistrer [it]. Je suis vraiment excité à ce sujet. C’est donc là-dessus que je me suis concentré. Évidemment, je voulais jouer en live, mais nous savons tous ce qui s’est passé là-bas.”

Élaborant sur la façon dont il a procédé à la création d’un nouvel album studio pendant la pandémie de coronavirus, Yngwie a déclaré: “Le truc, c’est que ces dernières années – 10, 15 ans environ, au moins – j’ai fait des disques, mais je les ai faits, comme, je pars sur la route et je vais en studio pendant peut-être une semaine, et puis je m’arrête et je continue la route. Ce qui n’est pas une mauvaise chose, remarquez – c’est en fait une assez bonne chose. Mais la dernière fois que je me souviens avoir été aussi intense, je pense, c’était ‘Trilogie’. Ce n’est pas seulement enregistrer, c’est aussi écrire. C’est le processus d’écriture, c’est l’arrangement — c’est tout. Et je suis devenu complètement fou dans la direction… Tout le monde me connaît pour le côté classique, et c’est vraiment ça. Nous verrons comment les gens réagiront dessus, mais je l’ai écouté l’autre jour après m’en être un peu éloigné. C’est assez extrême. Je vais plus vite que jamais, il y a plus de tout…”

Il a poursuivi: “J’aime vraiment ça. Je pense que c’est un peu différent en ce sens que c’est fait d’une manière différente, parce que j’étais extrêmement immergé dans l’écriture, l’enregistrement et l’arrangement pendant si longtemps que je pense que cela pourrait être un résultat final un peu différent. Mais tout le monde saura qui c’est. Il n’y aura pas de virages à gauche bizarres, comme du blues ou des trucs comme ça – que j’aime aussi, bien sûr. Mais non, c’est vraiment un Malmsteen-esque chose classique que les gens connaissent mais peut-être un peu plus – peut-être un peu plus extrême qu’avant. [Laughs]”

Yngwie, qui aura 58 ans le 30 juin, a poursuivi en disant qu’il s’était à nouveau occupé de toutes les voix principales de son nouveau LP. “Je chante des trucs plus mélodiques. Il y a beaucoup d’harmonies et des trucs comme ça”, a-t-il expliqué. “Il y a aussi quelques ballades – une ballade, en fait. J’en suis content. C’est principalement instrumental – il n’y a que quatre chansons avec des voix. Mais l’album est… Je ne sais pas à quoi le comparer, mais c’est joli extrême. C’est de la contrebasse et des trucs classiques rapides jusqu’au bout. C’est assez dingue. ”



