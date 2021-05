Yngwie Malmsteen dit que son nouvel album “ Parabellum ” est “ complètement dépourvu de compromis ”

Dans une nouvelle interview vidéo avec Guitare Premier, légendaire guitariste suédois Yngwie Malmsteen a parlé de l’importance – ou de son absence – de plaire à un certain segment de sa base de fans chaque fois qu’il sort un nouvel album studio. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je n’ai jamais vraiment été une personne qui suit activement les choses ou bouge dans certaines directions à cause de n’importe quoi. Je suis très spontané. Je prends la guitare et je la joue. Si c’est génial, c’est génial; si c’est n’est pas, ce n’est pas. Et je fais juste ce que je fais.

“C’est un phénomène intéressant, parce que je faisais cela pendant des décennies avant qu’il n’y ait Internet, et je suis sûr qu’il y avait des gens qui disaient certaines choses alors aussi; je ne les ai tout simplement pas entendues”, a-t-il poursuivi. “Je ne les entends pas non plus maintenant. Mais j’ai une très forte autocritique. Je n’autorise pas les choses qui ne sont pas à la hauteur de mes critères. Si je fais quelque chose que je ressens est très fort et que je me sentir très passionné, si quelqu’un dit quelque chose de désobligeant à ce sujet, je dis: «Eh bien, vous pouvez écouter autre chose. Ceci est mon art. Ceci est mon expression. Voici ce que je fais. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous ne faites plaisir à personne.

“Mon nouvel album, «Parabellum», est l’exemple parfait, ” Yngwie ajoutée. “Il est complètement dépourvu de compromis. Il n’a aucun compromis de quelque manière que ce soit, de forme ou de forme. Ce n’est complètement qu’une expression de ce que je ressens, de ce qui me passionne, de ce qui m’est venu spontanément. Donc, encore une fois , ce qui pourrait être la chose la moins importante pour moi, c’est ce que quelqu’un avec un iPhone pense et met sur Internet. “

“Parabellum” sortira le 23 juillet via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Seules quatre des chansons de l’album comportent des voix.

Le titre de l’album “Parabellum” est le latin, se traduisant par «Préparez-vous à la guerre». “Il y a une piste sur l’album qui s’appelle ‘(Si Vis Pacem) Parabellum’, ” Yngwie mentionné. «Cela se traduit par« Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre ». C’était une décision de dernière minute d’en faire le titre de l’album. Mais je pense que ça va très bien. “

Le portrait saisissant sur la couverture a été peint par l’artiste acclamé David Benegas.

La liste complète des pistes comprend “Loups à la porte”, “Presto Vivace en do # mineur”, “Fureur implacable”, “(Sis Vis Pacem) Parabellum”, “Félicité éternelle”, “Toccata”, “Bonne particule”, “Balle magique”, “(Combat) Le bon combat” et “Mer de tranquillité”. L’album sera disponible sur CD, LP rouge transparent et numérique.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).