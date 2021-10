Yngwie Malmsteen : Eddie Van Halen « a tout changé »

Yngwie Malmsteen a encore une fois fait l’éloge Eddie Van Halen, disant le légendaire VAN HALEN le guitariste « a tout changé ».

Le hacheman suédois de 58 ans, qui fait la promotion de son dernier album, « Parabelle », discuté Eddiel’impact de sur le jeu de guitare pendant un live Youtube discuter avec les fans jeudi (21 octobre).

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Que pouvez-vous dire à propos de Eddie? Je veux dire, il a tout changé. Je jouais déjà depuis un moment quand je l’ai entendu. Et c’était un complet, comme, c’était, comme, ‘Wow!’ Tout le groupe, quand il est sorti — le premier [VAN HALEN] album. Tout le monde que je connaissais piratait leurs Strats et mettait des humbuckers et commençait à taper et des trucs comme ça. Je ne voulais pas faire ça, parce que c’est Eddie et laissez Eddie être Eddie. Mais il m’a influencé d’autres manières – juste pour être spontané, ce que j’ai toujours été de toute façon.

« La façon dont ils ont fait ces deux premiers albums, j’ai tout aimé à ce sujet. C’était tellement le genre de chose live-in-the-studio. Et j’aime vraiment ça. C’était génial – le tout.

« Eddie était incroyable. Que Dieu le bénisse. Incroyable. Il n’y a pas assez de mots, vraiment. »

De retour en mai, Yngwie a parlé à Télévision des répliques sur la façon dont il était comparé à Eddie au début de sa carrière. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les comparaisons étaient justifiées, Yngwie: « Je ne crois pas qu’il faille comparer qui que ce soit avec qui que ce soit, parce que c’est censé être une forme d’art. Cependant, dans l’art, dans n’importe quel art, il y aura des créateurs de tendances, en gros – il y aura des gens qui viendront et comme, comme, renverser tout, et Edouard était certainement l’un d’entre eux. Et j’ai aussi apporté quelque chose de différent à la table.

« J’ai personnellement adoré Eddie Van Halen – Je pensais qu’il était incroyable », Yngwie a continué. « J’ai adoré tout ce qu’il a fait depuis la première fois que je l’ai entendu. Mais je ne pense pas que ce soit une chose logique de comparer les artistes. C’est comme [comparing Pablo] Picasso et [Leonardo] Da Vinci, qui sont des styles complètement différents, mais ce sont des artistes très appréciés à part entière. C’est une chose folle à faire. »

De retour en 2019, Malmsteen nommé Van Halen comme l’un des 10 guitaristes qui l’ont le plus impressionné.

« J’avais 13 ans quand ce premier putain [VAN HALEN] l’album est sorti et il a définitivement attiré mon attention », Yngwie Raconté Radar musical. « Je n’étais pas dans les guitaristes à l’époque; tout était dans le classique. Mais ce que j’aimais chez eux, c’était la crudité de tout cela – pas d’overdubs; ils sont juste entrés et ont pu le faire.

« Il n’avait pas de flamand rose pour ces premiers enregistrements ; c’était juste un millésime Aile pont. J’ai trouvé que ce genre de bras de vibrato verrouillables tue le son de la guitare. J’utilise des trems vintage et je fais flotter un peu mes ponts – généralement environ 5 mm vers le haut pour que vous puissiez tirer vers le haut, mais pas tout le chemin. Eddiele ton était génial : juste un 1959 Maréchal tout en haut et rien n’est refusé. »

« Parabelle » est sorti en juillet via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Seules quatre des chansons du LP comportent des voix. Le titre de l’album est latin, se traduisant par « Préparez-vous à la guerre ».



