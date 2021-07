Yngwie Malmsteen explique pourquoi il n’a jamais collaboré avec Ronnie James Dio sur la musique originale

Dans une nouvelle interview avec Robert Cavuoto de Myglobalmind, Yngwie Malmsteen on lui a demandé si lui et le légendaire chanteur de heavy metal Ronnie James Dio jamais essayé de collaborer sur de la musique originale. Il a répondu: “Ronnie et j’ai eu beaucoup de discussions de fin de soirée à ce sujet. Nous savions que nous étions tous les deux des leaders trop têtus et nés. Je pense que nous nous serions bien complémentaires. Nous avions un tel respect mutuel.

“La première fois que je l’ai vu jouer, c’était avec ARC-EN-CIEL quand j’étais un petit enfant en 1976 », a-t-il poursuivi. « Je remonte loin avec lui. Quand j’ai joué avec ACIER, il venait me voir tout le temps. Je ne sais pas à quoi il pensait à l’époque.

“Nous avons joué sur scène ensemble et en studio plus d’une fois”, Yngwie ajoutée. “C’était toujours génial, mais à long terme, cela aurait été comme deux taureaux dans le magasin de porcelaine. [Laughs] C’était un gars formidable et [is] vraiment manqué.”

En 1999, Dio, Malmsteen, Stu Hamm, Gregg Bissonette et Paul Taylor couvert le AÉROSMITH classique “Rêver” pour le AÉROSMITH album hommage “Pas la même vieille chanson et danse”. Des guitares supplémentaires ont été posées par les producteurs du LP Bob Kulick et Bruce Bouillet.

Ronnie parlé de Yngwie dans une interview de 1985 avec Steve Newton. On lui a demandé s’il pensait Yngwie pourrait porter le flambeau comme l’un des chefs de file du style néoclassique mis au point par VIOLET FONCÉ et ARC-EN-CIEL guitariste Ritchie Blackmore, Dio a déclaré: “C’est une possibilité distincte. Cela pourrait arriver. Yngwie doit d’abord apprendre à écrire. C’est son problème. C’est un excellent guitariste, et il peut jouer tout ce qui Ritchie peut jouer, et il joue probablement la plupart d’entre eux beaucoup plus rapidement. Mais Ritchie sait écrire, il sait tirer le meilleur de son instrument, alors que Yngwie, à ce stade particulier, est encore en apprentissage ; il est encore très jeune ; il apprend son métier. Il a encore beaucoup d’années avant qu’il ne soit celui qui pourra reprendre ce flambeau Ritchie.”

Yngwiele nouvel album de, “Parabelle”, sortira le 23 juillet via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Seules quatre des chansons du LP comportent des voix. Le titre de l’album est latin, se traduisant par “Préparez-vous à la guerre”.

Après avoir travaillé avec certains des meilleurs chanteurs durs des quatre dernières décennies, Yngwie gère maintenant une grande partie de la voix principale dans son propre groupe, soutenu par une formation qui comprend le claviériste Nick Marin, bassiste/chanteur Ralph Ciavolino et batteur Brian Wilson.

Le mois dernier, Yngwie a annoncé une tournée américaine d’un mois à l’automne 2021. Le soutien sur le trek viendra d’anciens MARILYN MANSON et courant ROB ZOMBIE guitariste Jean 5.



