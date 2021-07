Yngwie Malmsteen fait-il partie du Temple de la renommée du rock and roll ?

Deux mois après l’annonce de Randy Rhoads recevra le prix d’excellence musicale lors de la Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation, légendaire guitariste suédois Yngwie Malmsteen a été demandé par Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com s’il a réfléchi à sa place dans une institution comme celle-là. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Pour être honnête avec vous, j’ai beaucoup de récompenses et ainsi de suite. Et elles sont vraiment sympas et je les apprécie vraiment, mais ça ne me valide pas vraiment pour moi. Ça ne me valide pas d’une manière ou un autre.

“Je suis extrêmement autocritique, extrêmement pointilleux sur ce que je fais”, a-t-il poursuivi. “Donc, si je suis dans celui-là en particulier – je suis dans beaucoup d’autres. Je veux dire, je ne me souviens pas de tous – beaucoup de Hall Of Fames et de récompenses différents. “Je suis très gentille – je l’apprécie – mais je ne passe pas du tout de temps à y penser. C’est, bien sûr, vraiment sympa si ça arrive. Mais ce n’est pas quelque chose auquel je pense beaucoup.

Salle du Rocher les règles stipulent que les artistes deviennent éligibles un quart de siècle après la sortie de leurs premiers disques, mais le salle affirme également que d’autres “critères incluent l’influence et l’importance des contributions des artistes au développement et à la perpétuation du rock’n’roll”, ce qui est, bien sûr, sujet à interprétation.

Dans une interview de 2008 avec CPL AD, Yngwie dit qu’il ne se préoccupe pas de l’opinion des autres sur sa musique. “J’ai appris très tôt que que ce soit des éloges ou des critiques, il faut tout prendre avec un grain de sel”, a-t-il déclaré. “La seule chose que je sais, c’est que je suis mon pire critique de toute façon. Personne ne me critique aussi fort que moi. Je suis très pointilleux et à ce jour, un perfectionniste. Et, bien sûr, c’est génial que les gens creusent ce que vous faites. Tous les éloges sont très gentils et gratifiants. “

Yngwiele nouvel album de, “Parabelle”, est sorti le 23 juillet via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Seules quatre des chansons du LP comportent des voix. Le titre de l’album est latin, se traduisant par “Préparez-vous à la guerre”.

Après avoir travaillé avec certains des meilleurs chanteurs durs des quatre dernières décennies, Yngwie gère maintenant une grande partie de la voix principale dans son propre groupe, soutenu par une formation qui comprend le claviériste Nick Marin, bassiste/chanteur Ralph Ciavolino et batteur Brian Wilson.

Le mois dernier, Yngwie a annoncé une tournée américaine d’un mois à l’automne 2021. Le soutien sur le trek viendra d’anciens MARILYN MANSON et courant ROB ZOMBIE guitariste Jean 5.

