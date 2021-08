Yngwie Malmsteen : Ian Gillan ne semble pas m’aimer

Yngwie Malmsteen a révélé que Ian Gillan n’est pas fan de lui, et qu’il y avait des “murmures” d’une approche de VIOLET FONCÉ, ainsi qu’un certain nombre d’artistes au fil des ans. Le guitariste suédois a fait ses commentaires dans une toute nouvelle interview avec Eonmusic lors de la promotion du nouvel album “Parabelle”, qui a été publié le mois dernier via Mascotte.

Lorsqu’on lui a demandé par le site s’il avait été approché par de grands noms au cours de sa carrière, il a répondu : “Oui, bien sûr. Beaucoup, en fait”. Poursuivant en énumérant un certain nombre d’actes, dont tous, selon lui, ont fait appel à ses services, Yngwie a déclaré : « On m’a offert un emploi dans OVNI, on m’a offert un concert avec David Lee Roth. Il y a eu un murmure au sujet du Ozzy [Osbourne] chose. Ronnie James Dio, il en parlait tout le temps.”

Plus surprenant, le virtuose de la guitare a également révélé que Paul Stanley et Gène Simmons étaient intéressés à le conserver, vraisemblablement pour le rôle qui a finalement été rempli par Vinnie Vincent en 1982. “Quand je vivais en Suède”, a-t-il dit, “on m’a offert un concert EMBRASSER. Le voulait me parler. Ils m’ont appelé, et le gars a dit : “Tu es sexy ?” Et puis il m’a demandé : ‘Tu fais six pieds ?’ Et je suis métrique, non ? Je mesure six pieds trois pouces ; Je suis en fait assez grand — je mesure 192 centimètres. Alors j’ai dit : ‘Non, j’ai 192 ans.’ Et il dit : « Qu’est-ce que c’est que ça ? Donc ils n’ont jamais rappelé, donc je ne me suis pas retrouvé avec un oink sur mon visage!”

C’est lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà été approché par VIOLET FONCÉ ce Malmsteen fait la révélation que Gillan ne semble pas être fan. “Il y a eu des murmures”, a-t-il dit: “Moi et Roger Glover s’entendait toujours. je m’entendais avec Ritchie Blackmore aussi, mais Ian Gillan, pour une raison quelconque, il… J’ai fait un spectacle avec lui une fois, et nous avons passé un très bon moment, c’était très amusant, mais j’ai ensuite fait une tournée avec lui il y a quelques années, et il n’avait pas l’air de m’aimer beaucoup, donc je ne sais pas.”

Lire l’intégralité de l’interview sur Eonmusic.

