Yngwie Malmsteen : “Je ne collabore pas avec les gens”

Dans une nouvelle interview avec Sonic Perspectives, le légendaire guitariste suédois Yngwie Malmsteen On lui a demandé s’il voudrait un jour collaborer à nouveau avec des musiciens tels que Derek Sherinian (claviers) et John Macaluso (tambours). Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Non, parce que je ne collabore pas avec les gens. J’écris toutes les parties. Même quand j’embauche des gens comme eux, quand ils ont été embauchés pour enregistrer avec moi, alors j’ai écrit les parties et les sons et ainsi de suite.

“Écoute, je ne dis jamais jamais rien, mais en ce moment c’est exactement là où je veux être.”

Malmsteen a également parlé de sa réticence à jouer un style de musique à la mode, préférant plutôt tracer sa propre voie.

“Le fait est que je fais ça depuis si longtemps, et j’étais déjà un musicien très accompli – très jeune, mais très accompli ; j’étais au collège, je pense – quand la première vague punk est arrivée, SEX PISTOLETS et des trucs”, a-t-il expliqué. “Et j’allais, ‘C’est quoi ce bordel ? Pourquoi tu n’accordes pas la guitare ? Pourquoi chantes-tu comme ça ?’ Et puis, bien sûr, ça s’est épuisé. Et puis en 1991, la même chose s’est reproduite avec la vague grunge. Alors, évidemment, comme vous l’avez peut-être déjà compris, je ne suis pas un adepte – je ne suis pas les tendances. Si quoi que ce soit, je fais des tendances ; Je ne suis pas. Et j’ai toujours été très clair dans ma vision de l’endroit où je veux aller et de ce que je veux faire. Et mon art est trop important pour moi pour le diluer en essayant de suivre d’autres choses. Alors je ne fais pas ça.”

Il y a quatre ans, Jeff Scott Soto, qui a chanté sur Yngwieles deux premiers albums de 1984 “Force montante” et 1985 “En marche”, engagé dans une guerre des mots avec le guitariste suédois sur le fait que Malmsteen a affirmé dans une interview qu’il “a toujours tout écrit”, y compris les paroles et les mélodies, et a simplement engagé divers chanteurs pour chanter son matériel. De manière à dit au “Guitares de fabrication américaine aux États-Unis” montrer que “c’est une fausse information” de suggérer qu’il n’a rien contribué à Yngwieles premiers albums de “parce que nous avons co-écrit [some of] ces chansons ensemble. En fait, j’ai écrit ces chansons”, a-t-il déclaré. “Pour lui, dire:” J’ai écrit toutes les paroles, toutes les mélodies “, c’est une fausseté absolue. Et il parle de n’importe quelle colère ou de n’importe quelle conversation jetable qu’il pourrait avoir, mais quand c’est mis sur le texte, cela semble très grossier et très arrogant. Alors, bien sûr, je ne prends pas ce genre de choses trop personnellement.”

Dans les jours d’après Yngwiel’interview originale de Métal Wani A été publié le BLABBERMOUTH.NET, plusieurs des autres anciens chanteurs du guitariste — dont Joe Lynn Turner et Tim “Éventreur” Owens — répondu sur les réseaux sociaux, avec Tourneur décrivant Malmsteenles déclarations de ” comme ” les divagations d’un mégalomane essayant désespérément de justifier sa propre insécurité “. Cela a été suivi par une réplique d’un membre de Yngwiel’équipe de direction de , qui a écrit sur Malmsteen‘s Facebook page que les trois chanteurs “sont sortis furieux, crachant des insultes et des blasphèmes” au guitariste parce que “Yngwie a dit quelque chose qu’ils n’aimaient pas. » Le représentant de la direction a ajouté : « Il est très regrettable que ces anciens chanteurs embauchés doivent recourir à des insultes et à des insultes pour attirer l’attention des médias à leur égard. De tels mots sans classe et puérils sont au mieux inhumains et au pire absolument honteux. »

Yngwiele nouvel album de, “Parabelle”, sortira le 23 juillet via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Seules quatre des chansons du LP comportent des voix. Le titre de l’album est latin, se traduisant par “Préparez-vous à la guerre”.

Après avoir travaillé avec certains des meilleurs chanteurs durs des quatre dernières décennies, Yngwie gère désormais lui-même une grande partie de la voix principale dans son propre groupe, soutenu par une gamme qui comprend le claviériste Nick Marin, bassiste/chanteur Ralph Ciavolino et batteur Brian Wilson.

Le mois dernier, Yngwie a annoncé une tournée américaine d’un mois à l’automne 2021. Le soutien sur le trek viendra d’anciens MARILYN MANSON et courant ROB ZOMBIE guitariste Jean 5.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).