Yngwie Malmsteen : Pourquoi je n’ai pas besoin d’un producteur ou d’un co-scénariste

Guitariste suédois légendaire Yngwie Malmsteen a confirmé à Rob Rush Radio qu’il n’a pas l’intention de faire venir un chanteur principal avec lui lors de sa prochaine tournée. “Non. Pas de chanteur. Juste moi”, a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET).

“Laissez-moi faire en sorte que tout le monde comprenne facilement : si je fais quelque chose, c’est parce que je veux le faire”, a-t-il poursuivi. “Si je ne fais pas quelque chose, c’est parce que je ne veux pas le faire. Personne ne me dit quoi faire.

“Je suis l’homme le plus chanceux du monde. J’ai l’impression d’être tellement béni. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce qui m’est arrivé, et surtout parce que j’ai la liberté de création. Et c’est pourquoi je suis si reconnaissant. Alors la raison pour laquelle je fais ce que je fais maintenant, c’est parce que c’est ce que je veux faire. Ce n’est pas parce que je dois ou peut-être que je devrais le faire. Non, je suis très précis, et je sais exactement ce que je veux. Je avoir une vision très claire — limpide — de tout ce que je fais. Les chansons sont déjà dans ma tête avant l’enregistrement. Je sais exactement ce que je fais. Je n’ai pas besoin d’un producteur, je n’ai pas besoin d’un co-auteur – Je n’ai besoin de rien de tout ça. Et c’est juste pour moi – je ne dis pas que c’est mauvais pour les autres. Les autres, c’est bon pour eux. Dieu bénisse – c’est super. Peu importe ce qui est bon pour vous, allez-y Mais vous devez comprendre, c’est une chose très individuelle.

“Je me considère plus comme un peintre ou quelque chose comme ça,” Yngwie ajoutée. « Un peintre, il peint le devant, il peint le fond, il peint les côtés. Il ne [ask someone else], ‘Hé, peux-tu venir peindre l’autre moitié de ma peinture ?’ Je ne peux pas travailler comme ça. Je suis désolé.”

Yngwiele nouvel album de, “Parabelle”, sortira le 23 juillet via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Seules quatre des chansons du LP comportent des voix. Le titre de l’album est latin, se traduisant par “Préparez-vous à la guerre”.

Après avoir travaillé avec certains des meilleurs chanteurs durs des quatre dernières décennies, Yngwie gère désormais lui-même une grande partie de la voix principale dans son propre groupe, soutenu par une formation qui comprend le claviériste Nick Marin, bassiste/chanteur Ralph Ciavolino et batteur Brian Wilson.

En avril dernier, le célèbre chanteur de hard rock Mark Boals, qui est apparu sur quatre des Yngwiealbums studio de , y compris le classique du hard rock “Trilogie”, a raconté à « Waste Some Time With Jason Green » à propos des récentes tentatives de chant du virtuose de la guitare néoclassique : « Malheureusement, je ne peux pas l’entendre. Mais je savais à quoi ressemblait sa voix avant. Je pense que lorsque nous enregistrions [1999’s] ‘Alchimie’, il est venu me voir et m’a dit : ‘Mec, je prends des cours de chant depuis huit ans. Qu’est-ce qui ne va pas? Qu’est-ce que je fais mal?’ Et j’ai dit : ‘Eh bien, Yngwie…’ Sa voix, ça ne sonne pas bien; il n’a pas un bon son ; il n’a pas un son agréable. Il peut chanter des notes, mais elles ne sonnent pas agréables. Je ne savais pas quoi lui dire. Mais c’est le fait. Il essaie vraiment fort.”

marque a poursuivi: “Un chanteur est un jeu de balle totalement différent que d’être [an instrumental] musicien. Vous ne pouvez pas simplement ramasser un [Ronnie James] Dio-modifier la voix et la mettre et chanter comme Dio, ou mettre un Ian Gillan voix et chanter comme Ian Gillan. Vous devez travailler avec ce que vous avez ; c’est une chose physiquement limitante, et c’est un talent. Tout comme jouer de la guitare. Je ne peux pas prendre une guitare et jouer comme Yngwie, donc je ne sais pas pourquoi il pense qu’il devrait être capable de simplement s’approcher d’un microphone et de chanter comme moi ou n’importe qui d’autre.”



