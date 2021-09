Yngwie Malmsteen réfléchit à l’incident de “Air Rage” en 1988 : c’est “toujours aussi drôle que S**T”

Dans une nouvelle interview avec le magazine Guitar World, Yngwie Malmsteen réfléchi sur l’épisode d’ivresse embarrassant dans un avion il y a plus de trois décennies qui a inspiré le titre de son « Lâchez la fureur » album. Dans l’enregistrement subreptice de cet événement (écoutez l’audio ci-dessous) – qui a fait surface pour la première fois en décembre 2002, 14 ans après qu’il aurait été fait – le suédois à la hache a menacé de “déchaîner la fureur” sur un agent de bord.

“Il ne fait aucun doute que je réagirais différemment maintenant, mais l’incident de” la rage aérienne “de 1988 est toujours aussi drôle que de la merde”, a-t-il déclaré. “Voici la partie que les gens ne connaissent peut-être pas. Je vole en première classe et le groupe et l’équipage volent en autocar – c’est comme ça. Mais à l’époque, certains abrutis ont décidé de mettre tout le monde en première classe.

“Le vol vers le Japon dure 16 heures – et tout le monde se fait chier. Je buvais aussi à l’époque, et je suis sûr que je n’étais pas parfait, mais je n’étais certainement pas le plus gros problème non plus. Alors je m’endors et cette femme décide de prendre une carafe d’eau glacée et de la verser sur moi en disant : « Recalez-vous, les garçons ! »

“Alors je le perds totalement. Mais c’est toujours la même chose. Une fois, j’étais dans un bar et le batteur a commencé à jeter de la bière aux gens, mais ils m’ont jeté le cul – parce que je suis le visage du groupe.”

Malmsteen a déjà parlé de l’incident mentionné ci-dessus dans une interview de 2004 avec Sous-sol électrique. Lorsqu’on lui a demandé la “vraie histoire” derrière l’enregistrement, Yngwie a déclaré: “Ce qui s’est passé était une histoire malsaine, mais vraie. En 1988, je me rendais au Japon pour une tournée et tout le monde était assis en première classe. Moi et Joe [Lynn Turner] s’est vraiment mal foutu. Mon claviériste [Jens Johansson] était vraiment méchant. . . Lorsqu’il a servi le dîner, il a mis le mélange Bloody Mary sur une serviette pour femme. Nous criions et hurlions et buvions tout le cognac. Au bout d’un moment, nous nous sommes endormis. Tout d’un coup, cette dame nous verse un pichet d’eau glacée. Je n’étais pas content de ça. . . J’ai essayé de la tuer, mais son garde du corps m’a fait tomber. Et j’ai dit : ‘Tu libères cette putain de fureur.’ “

Yngwiele nouvel album de “,Parabellum”, est sorti en juillet via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Seules quatre des chansons du LP comportent des voix. Le titre de l’album est latin, se traduisant par “Préparer à la guerre”.

Après avoir travaillé avec certains des meilleurs chanteurs durs des quatre dernières décennies, Yngwie gère maintenant une grande partie de la voix principale dans son propre groupe, soutenu par une formation qui comprend le claviériste Nick Marin, bassiste/chanteur Ralph Ciavolino et batteur Brian Wilson.

En juin, Yngwie a annoncé une tournée américaine d’un mois à l’automne 2021. Le soutien sur le trek viendra d’anciens MARILYN MANSON et courant ROB ZOMBIE guitariste Jean 5.



