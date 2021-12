Yngwie Malmsteen reporte ses spectacles en tournée aux États-Unis

Yngwie Malmsteen a reporté « les prochains » concerts de sa tournée américaine actuelle.

Le report a été annoncé via une déclaration partagée plus tôt dans la journée sur les réseaux sociaux du légendaire guitariste suédois.

« Malheureusement, en raison de circonstances imprévues (pas de COVID – ne vous inquiétez pas !) Yngwie a reçu l’ordre de prendre quelques jours de repos, de sorte que les prochaines dates de spectacle seront reportées dans un avenir prévisible », indique le communiqué. « Tous les billets achetés et Meet & Greets seront honorés pour les dates reprogrammées. YngwieJ’ai hâte de me reposer et de vous revoir le moment venu ».

Autres émissions sur Yngwietournée américaine actuelle de :

10 décembre – Tower Theatre – Fresno, CA



11 décembre – Le Canyon Club – Montclair, CA



12 décembre – The Canyon Club – Santa Clarita, Californie



14 décembre – Sunshine Theatre – Albuquerque, NM



16 décembre – Gas Monkey Live! – Dallas, Texas



17 décembre – Théâtre de Tulsa – Tulsa, OK



18 décembre – Rise Rooftop – Houston, Texas

Malmsteenle dernier album de , « Parabellum », est sorti en juillet via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Seules quatre des chansons du LP comportent des voix. Le titre de l’album est latin, se traduisant par « Préparer à la guerre ».

Après avoir travaillé avec certains des meilleurs chanteurs durs des quatre dernières décennies, Yngwie gère désormais lui-même une grande partie de la voix principale dans son propre groupe, soutenu par une formation qui comprend le claviériste Nick Marin, bassiste Emilio Martinez et batteur Brian Wilson.

Dans une récente interview avec Monde de la guitare, Yngwie a déclaré à propos de sa décision d’assumer lui-même de plus en plus de charge de travail : « C’est une chose très bizarre à essayer d’expliquer, car dans le rock’n’roll, c’est ancré dans l’esprit des gens que ce doit être un groupe qui joue tout, n’est-ce pas ? Et je ne dis pas qu’il n’y a rien de mal à ça – j’aime LES PIERRES QUI ROULENT et VIOLET FONCÉ et tant de groupes. Et 99,9% des chansons de ces groupes arrivent généralement lorsque le guitariste propose un riff, le batteur commence à jouer avec et finalement le chanteur arrive et commence à chanter dessus. Qui est super. Mais pour une raison quelconque, j’ai tendance à aborder les choses plus comme le ferait un écrivain ou un peintre. Genre, le peintre peint le premier plan, il peint l’arrière-plan… il ne dit pas : « Oh, pouvez-vous faire cette partie pour moi ? » C’est la même chose avec un compositeur classique, d’ailleurs. Et c’est juste la façon dont je l’aborde. Même quand j’étais petit, si le batteur n’était pas dans la salle de répétition, je mettais juste le bouton d’enregistrement. Comme, la version démo de ‘Étoile Noire’ que j’ai fait en 1982, c’est moi qui joue de la batterie, de la basse, des claviers et de la guitare. Ce n’est donc pas nouveau pour moi. »



Malheureusement, en raison de circonstances imprévues (pas COVID – ne vous inquiétez pas !) et des ordres du médecin, Yngwie a été… Publié par Officiel Yngwie Malmsteen le vendredi 10 décembre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).