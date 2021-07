Yngwie Malmsteen se lance dans la folie du Nft avec la « Collection Parabellum Nft »

Guitariste suédois légendaire Yngwie Malmsteen s’est associé à OpenSea, l’un des plus grands marchés d’art numérique pour capitaliser sur le boom des jetons non fongibles (NFT) de 2021, pour créer le Yngwie Malmsteen Parabellum Collection NFT.

Chaque NFT sur vinyle est extrêmement limité et est accompagné d’un album physique double vinyle correspondant, tous personnellement signés par Yngwie.

Les joyaux de la couronne de la collection sont deux rares albums 1 sur 1 avec double vinyle et pli signés et numérotés. Ceux-ci ne sont disponibles que dans le cadre du Collection Parabellum NFT.

La Collection se compose des éléments suivants

* 1 sur 1 vinyle éclaboussé



* Vinyle et couverture signés et numérotés



* Collection de quatre éclaboussures de vinyle



* Couverture en vinyle signée



* 1 sur 1 vinyle rouge



* vinyle et pochette signés et numérotés



* Collection de quatre vinyles rouges



* Couverture en vinyle signée



* Chaque paquet NFT/album à dos vinyle est vendu séparément.

Les NFT sont un type d’actif numérique dont la propriété est enregistrée sur une blockchain de grand livre numérique. Chaque NFT est unique et peut être considéré comme un objet de collection qui ne peut pas être dupliqué, ce qui les rend singuliers et potentiellement précieux. Les NFT peuvent représenter des fichiers numériques, tels que de l’art, de l’audio, des vidéos, des affiches, des pochettes d’album et d’autres formes de travail créatif.

La plupart des NFT font partie de la blockchain Ethereum, ce qui signifie qu’ils sont achetés et vendus à l’aide d’Ether, une crypto-monnaie majeure.

MEGADETH, AVENGED SEVENFOLD et NŒUD COULANT‘s Pitre sont parmi les musiciens de heavy metal notables qui ont plongé leurs orteils sur le marché NFT.

