Yngwie Malmsteen sur le fait de vivre une pandémie : « Tout est très surréaliste »

Dans une toute nouvelle interview avec le podcast « Iron City Rocks », le légendaire guitariste suédois Yngwie Malmsteen a parlé du processus d’enregistrement de son dernier album, « Parabellum », alors que la pandémie de coronavirus battait son plein. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Tout cela est très surréaliste. Parce que dans une centaine de milliers d’années de civilisation humaine, cela ne s’est jamais produit auparavant. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pandémies – je veux dire, d’innombrables : la peste européenne et le 1918 [flu pandemic] et peu importe – mais il n’y a jamais eu de situation où chaque événement, chaque… À un moment donné, même les restaurants étaient fermés. Cela n’était jamais arrivé auparavant ; c’est la première fois dans l’histoire de l’humanité, depuis que les humains existent. Donc, évidemment, non seulement pour moi, mais pour tout le monde, c’était très surréaliste.

« Personnellement, j’ai toujours été le genre de personne qui est un peu comme, si vous obtenez des citrons, vous faites de la limonade », a-t-il poursuivi. « Alors j’étais, en fait, en mars 2020, j’étais en tournée mondiale; j’étais partout. Et à l’époque exactement, fin février, début mars – le 2 mars, en fait, je pense que c’était – Nous avons joué à Mexico. Et les agents ont appelé et ils ont dit : « Nous allons repousser les concerts de deux, trois semaines environ. » [Laughs] Alors je suis rentré chez moi et j’ai beaucoup aimé faire certaines choses. Donc c’était bien. Je suis entré en studio et j’ai commencé à enregistrer des chansons et à écrire des chansons, ce que je fais toujours de toute façon. Et cette chose a juste traîné en longueur. J’ai juste dit : ‘D’accord, je vais juste enregistrer et écrire des chansons.’ Donc, en gros, j’ai passé un an en studio.

« Cela dit, j’ai appris de nombreuses années à faire cela que trop de temps n’est pas bon non plus parce que vous commencez à deviner les choses », Yngwie ajoutée. « Ce n’est pas bon. Donc, en gros, je n’allais en studio que quand je [was] très inspiré et je ferais des premières prises et des trucs comme ça. Quand un riff ou une mélodie me venait, je le capturais ; C’est ce que j’ai fait. Ensuite, bien sûr, j’ai obtenu le programme avec l’ingénieur. Et avant de savoir, j’avais, genre, 80, 90, presque cent [ideas]. Et j’ai commencé à les éliminer – en écoutant beaucoup dans la voiture, en me baladant et en écoutant les trucs. C’est donc ce que j’ai fait.

« Évidemment, je voulais sortir sur la route… Mais, comme je l’ai dit, moi personnellement, je me sens mal pour tous ceux qui ont eu de mauvaises choses et ainsi de suite, mais pour moi, c’était un peu comme – je ne sais pas … C’était de longues vacances ou quelque chose comme ça. C’est une mauvaise description… C’était évidemment une mauvaise chose pour tout le monde. Je suis content que ce soit presque fini.

« Parabellum » est sorti en juillet via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Seules quatre des chansons du LP comportent des voix. Le titre de l’album est latin, se traduisant par « Préparer à la guerre ».

Après avoir travaillé avec certains des meilleurs chanteurs durs des quatre dernières décennies, Yngwie gère désormais lui-même une grande partie de la voix principale dans son propre groupe, soutenu par une formation qui comprend le claviériste Nick Marin, bassiste Emilio Martinez et batteur Brian Wilson.

Yngwie vient de lancer une tournée américaine d’un mois à l’automne 2021 – sa première grande série de spectacles en 20 mois.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).