YNW Melly a produit un nouvel album par téléphone depuis la prison

YNW Melly risque la peine de mort alors qu’il est en prison dans l’attente de son procès pour meurtre, mais il passe le temps en produisant un album derrière les barreaux.

Des sources proches de YNW Melly ont déclaré à TMZ que le rappeur travaillait sur “Just a Matter of Slime” depuis la majeure partie des 8 derniers mois. On nous dit qu’il a passé des heures et des heures au téléphone … à conclure des collaborations avec d’autres rappeurs comme Jeune voyou, Avenir et Lil Uzi Vert. Il a également passé beaucoup de temps à discuter avec des ingénieurs du son.

Nos sources disent que YNW a enregistré ses vers bien avant qu’il ne soit arrêté et accusé de deux chefs de meurtre au premier degré au cours de la mort par balle de 2 amis.

YNW est enfermé depuis février 2019 … et pendant qu’il attend son procès dans le comté de Broward, en Floride – où les procureurs recherchent la peine de mort — le rappeur grince.

On nous dit que YNW a écouté les arrangements de sa musique et a donné des instructions aux ingénieurs pour peaufiner le chant.

Le rappeur a sauté au téléphone jeudi et quelqu’un de son équipe l’a enregistré depuis la prison… pour la promotion de son nouvel album. Nous ne savons pas si cela se passera bien avec le directeur.

En ce qui concerne la signification du titre de l’album … voici l’histoire – YNW n’a pas pu obtenir de date de procès pour l’affaire de meurtre en raison de la pandémie de COVID-19 qui a fermé les tribunaux.

Mais, avec les choses qui s’ouvrent à nouveau lentement mais sûrement, YNW pense que c’est “juste une question de [time]” jusqu’à ce qu’il voie son jour devant le tribunal.