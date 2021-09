Yoane Wissa célèbre comme Erling Haaland alors que Brentford remporte un match nul 3-3 avec Liverpool et que Mohamed Salah entre dans l’histoire

in

Brentford a remporté un étonnant match nul 3-3 avec Liverpool dans l’ouest de Londres alors que leur début de rêve dans la vie de Premier League se poursuit.

Ayant déjà battu Arsenal et les Wolves, ils ont presque ramassé un autre scalp alors qu’ils affrontaient les Reds.

Wissa a rendu les fans de Brentford fous en le faisant 3-3

Yoanne Wissa était leur héros, attrapant le niveleur à huit minutes de la fin, célébrant comme la superstar du Borussia Dortmund Erling Haaland.

La pose « zen » a été prise, mais c’était un jeu tellement sauvage qu’il est difficile de croire que quelqu’un était calme à ce moment-là.

Ce fut un match époustouflant et, à la fin, le manager Jurgen Klopp et Thomas Frank se sont reconnus, un signe de respect après un match incroyable.

Brentford a pris la tête du match grâce à Ethan Pinnock, un buteur improbable, avant que Diogo Jota et Mohamed Salah, avec son 100e but en Premier League pour le club, ne donnent l’avantage à Liverpool.

Les Bees n’étaient pas sur le point de se retourner et Vitaly Janelt a porté le score à 2-2 avant qu’une fusée de Curtis Jones ne remette les Reds en tête.

Et juste au moment où les hommes de Klopp auraient pu penser qu’ils avaient résisté à la tempête, Brentford a terminé fort et Wissa leur a donné un niveleur mérité.

Jones a marqué un superbe but, même s’il a été légèrement dévié

Le match a connu un début d’octane élevé lorsque Jota a trouvé Salah qui a glissé le ballon devant David Raya, seulement pour que Kristoffer Ajer dégage le ballon de la ligne.

Et à l’autre bout du stade communautaire de Brentford, c’était une situation presque identique

Le flick-on brillamment placé d’Ivan Toney s’est frayé un chemin à travers la défense de Liverpool, avec Bryan Mbeumo battant également le gardien de but, et un autre défenseur de rangey a gêné, cette fois c’était Joel Matip qui a dégagé le ballon.

.

Joel Matip a dégagé un dégagement sur la ligne de but juste après celui d’Ajer à l’autre bout du terrain

« À quel point Toney a-t-il été bon avec ces films ? Il a gagné tous les films », a déclaré le commentateur de talkSPORT, David Connolly.

Les supporters ont finalement pu s’asseoir après un départ rapide, mais il n’a pas fallu longtemps pour qu’ils se remettent sur pied.

Ce fut un moment d’excellence sur le terrain d’entraînement qui a conduit à l’ouverture du score, avec un coup franc de Brentford large qui semblait raisonnablement inoffensif.

Une passe rapide a été faite sur toute la ligne à Sergi Canos, dont la passe a été reprise par Toney, prenant à contre-pied la défense de Liverpool et permettant à Ethan Pinnock de marquer son premier but en Premier League au deuxième poteau.

.

Le premier but de Pinnock en Premier League était inoubliable

Le buteur s’est ensuite blessé et a été rapidement pris au dépourvu sur le côté gauche, laissant à Jordan Henderson le temps et l’espace pour envoyer un centre parfaitement frappé au bondissant Jota pour un autre but de la tête.

Liverpool aurait pu entrer à la mi-temps lorsque l’effort à longue distance de Curtis Jones a jeté un coup d’œil sur le poteau dans la trajectoire de Jota, mais son entrée dans le but a été en quelque sorte refusée par une Raya tentaculaire.

“Nous avons un thriller entre nos mains”, a déclaré le commentateur de talkSPORT Joe Shennan, et il n’y avait aucune malédiction de commentateur après la pause, Raya et Jota reprenant rapidement leur duel ibérique.

.

Malgré une tête concédée à l’attaquant de Liverpool, Raya a réalisé deux arrêts étonnants sur Jota

L’Espagnol a de nouveau sauvé les Portugais pour commencer la mi-temps, mais il n’a pas pu faire grand-chose contre Salah, ayant besoin de l’aide du juge de ligne après qu’une passe magnifiquement trempée de Fabinho ait été guidée pour la première fois.

Ce n’était cependant qu’un répit momentané, le VAR annulant la décision sur le terrain et accordant à Salah son 100e but en Premier League pour Liverpool en seulement 151 matchs.

.

Salah a guidé son 100e but en Premier League pour Liverpool avec style

Une victoire à Liverpool a commencé à devenir inévitable, mais Brentford s’en fichait.

Un centre d’Ajer dans la surface a provoqué un chaos total, tombant pour Pontus Jansson pour le frapper de la barre, avant que Janelt ne dépasse deux fois Virgil van Dijk et Fabinho pour ramener à la maison un égaliseur.

Le but de Janelt était durement gagné et méritait une grande fête

“Quel personnage ici de Brentford”, a annoncé Connolly, mais il n’a pas fallu longtemps à Liverpool pour prouver pourquoi ils sont prétendants au titre.

Ramassant le ballon dans l’espace, un Jones plein de confiance a décoché un tir à distance qui a dévié Raya et a déclenché des célébrations de badges du jeune Scouser.

.

Jones, né à Liverpool, a célébré son but avec fierté

Brentford a en quelque sorte survécu à deux moments effrayants avec 15 minutes à jouer, Salah a d’abord trop essayé avec un tête-à-tête ébréché, avant que Sadio Mane ne le guide lorsqu’il se glisse juste après.

Le patron des abeilles, Frank, savait qu’il devait faire quelque chose, en faisant venir Wissa, et son génie a payé, l’attaquant congolais se précipitant bientôt dans un égaliseur pour l’un des moments les plus célèbres à ce jour au stade communautaire.

Liverpool était sous le choc, Brentford était extatique

Le match a alors soudainement ressemblé à celui de Brentford lorsque Toney a trouvé le filet, seulement pour être appelé hors-jeu, mais Canos l’a retrouvé pour une chance d’échappée, que van Dijk a en quelque sorte étouffée.

Liverpool était instantanément à l’autre bout, avec un retrait de Mane presque guidé, seulement pour que Raya réussisse un autre arrêt merveilleux.

Klopp et Frank ont ​​échangé un regard inestimable à la suite de l’occasion, tout aussi mystifiés et captivés par ce qu’ils regardaient.

Klopp et Frank ont ​​apprécié le jeu presque autant que les neutres

Et peu de temps après, ils ont réussi une étreinte souriante à temps plein, avec Liverpool en tête de la ligue d’un point et Brentford restant dans le top 10, où ils commencent à avoir l’air de pouvoir rester.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici