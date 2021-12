Yocket : étudier à l’étranger en toute simplicité et sans tracas

Cette startup basée sur la technologie s’appuie sur l’IA et le ML pour aider les étudiants à trouver la meilleure université pour étudier à l’étranger



Les Indiens ont toujours considéré les études à l’étranger comme un processus coûteux. Bien que ce soit un peu vrai, c’est aussi un processus exhaustif. Le manque de bons conseils, les problèmes avec les prêts d’études, les demandes de visa et le logement sont parmi les principaux obstacles. Ces problèmes avaient empêché de nombreux étudiants indiens d’envisager même d’aller à l’étranger pour des études supérieures. C’est à l’origine du lancement de Yocket, basé à Mumbai, en 2015, une plate-forme qui exploite l’IA et le ML pour aider les étudiants à trouver la meilleure université pour étudier à l’étranger. Les fondateurs de Yocket ne pouvaient pas se rendre à l’étranger en raison de ces facteurs. Ils ont réalisé que démystifier le processus serait extrêmement utile pour les aspirants et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Le parcours des trois cofondateurs de Yocket, Sumeet Jain, Tumul Buch et Kashyap Matani, remonte à leurs années d’ingénieur au DJ Sanghvi College of Engineering de Mumbai, où ils se sont rencontrés pour la première fois. «Aujourd’hui, Yocket est la plus grande plate-forme indienne pour les candidats à des études à l’étranger, offrant des services complets aux étudiants», a déclaré le co-fondateur Sumeet Jain. Il comprend une aide pour le GRE, la présélection, les demandes de visa, l’atterrissage en douceur, les prêts, le forex et l’hébergement. Embrassant la technologie en son cœur, la plate-forme aide les étudiants à être placés dans l’université la mieux adaptée à leur profil et aide également les universités à atteindre le bon type d’étudiants. Les étudiants peuvent interagir avec d’autres pairs, des seniors et même des universités afin de prendre la meilleure décision pour leur carrière.

À propos du modèle commercial, Jain déclare : « Nous envisageons de monétiser les trois parties prenantes sur la plate-forme : les étudiants, les universités et les fournisseurs de services. Sur la plate-forme actuelle, en tant qu’utilisateur gratuit, il existe certaines restrictions pour les étudiants, tandis que nos services premium payants offrent aux étudiants une aide personnalisée. Nous fournissons aux utilisateurs premium une aide complète tout au long du processus.

Il aide les universités à commercialiser et à toucher les étudiants. Et le troisième est le fournisseur de services. « Lorsqu’un étudiant déménage d’un pays à un autre, il se crée une nouvelle identité dans un pays différent, ce qui nécessite de nombreux services comme les prêts, le forex, les assurances, le logement. Nous travaillons avec de nombreux prêteurs, prêteurs, banques et prestataires internationaux », ajoute-t-il.

La startup basée sur la technologie a commencé avec une somme de moins de 10 000 roupies pour l’hébergement du site Web. Il a des liens avec 150 universités internationales des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de Hong Kong. En outre, il a enregistré plus de 10 lakhs d’étudiants jusqu’à présent et il prévoit d’ajouter environ 10 lakhs d’étudiants supplémentaires à la plate-forme cette année. Yocket a même aidé plus de 3 000 étudiants et professionnels à financer des prêts totalisant 1 200 crores de roupies pour étudier à l’étranger en s’associant à 10 fournisseurs de prêts éducatifs dans diverses catégories.

«Malgré la pandémie, l’automne 2021 a été notre plus gros apport à ce jour, à la fois en termes d’inscriptions d’étudiants et d’aide aux prêts d’études. Il n’est pas surprenant que près de 70 à 80% des étudiants choisissent de bénéficier de prêts pour leurs études aux États-Unis, au Canada et en Europe, le montant moyen des prêts sanctionnés étant de Rs 40 lakh », ajoute Jain.

Récemment, Yocket a annoncé son intention d’embaucher 500 employés d’ici la fin du mois de mars 2022 et dispose d’une équipe de plus de 350 employés. « En 2019, nous avons lancé un service de conseil personnalisé de bout en bout appelé Yocket Premium pour aider les étudiants à chaque étape de leur parcours, de la maison à l’université. Aujourd’hui, nous avons accompli des utilisateurs premium de plus de 100 villes. Nous avons des étudiants non seulement d’Inde, mais aussi de l’extérieur de l’Inde. Nous visons à ajouter au moins 50 000 utilisateurs premium à notre plate-forme », déclare Jain.

