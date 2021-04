Yoda et Chewbacca sont toujours allés pieds nus, mais Adidas en a fait des baskets | Vie

Les accessoires de cinéma et de sport se sont toujours bien entendus. Et alors que Yoda et Chewbacca n’étaient pas très à la mode (pas même des chaussures), Adidas a créé des baskets en leur honneur.

La firme allemande Adidas il a toujours été lié au sport. Non seulement elle produit des vêtements de sport, mais elle parraine également de nombreuses équipes de football et d’autres disciplines. Mais il conclut aussi généralement des accords avec le monde du cinéma et même des jeux vidéo, pour étendre la marque à d’autres secteurs.

Le mois prochain, ils seront mis en vente la nouvelle Adidas Stan Smith qui rend hommage à Yoda. Bien que ceux qui nous ont gagnés soient Chaussures Adidas Rivalry Hi Star Wars dédiées à Chewacca, avec sa doublure en fourrure et, surtout, l’étui qui traverse le revers des baskets.

La Adidas Stan Smith est sur le marché depuis 1973. Ses tons verts caractéristiques ont facilité la tâche de la marque allemande, après avoir scellé un accord avec Disney. Quels personnages Disney sont verts? bien Yoda, Mike de Monstruos SA ou Kermit the Frog. Ils ont tous leurs baskets Adidas, bien que les derniers à sortir aient été ceux du Jedi Master:

Yoda n’est pas le personnage le plus photogénique à mettre son visage dans des baskets, mais personne ne peut accuser Adidas de se recroqueviller.

Sur les côtés des chaussures, on peut lire, surlignée en or, la phrase désormais mythique de Yoda: “Faites-le ou ne le faites pas, mais ne l’essayez pas.”

le Adidas Stan Smith par Yoda ils sont mis en vente le le 5 mai, coïncidant avec Star Wars Day, au prix de 120 dollars.

Mais les baskets dont nous sommes tombés amoureux sont les Chaussures Rivalry Hi Star Wars dédiées à Chewacca, qui contrairement à Yoda, débordent de personnalité (et de cheveux), sur les quatre côtés:

Ils ont lancé il y a quelque temps, pour célébrer le 40e anniversaire de Star Wars, et ils sont un objet de collection, plutôt qu’un vêtement de sport.

Basé sur Rivalité Salut porté par les grandes stars du basket, avec sa finition rugueuse il se démarque la touffe de poils qui ressort du haut et des côtés. Mais le mieux est L’étui distinctif de Chewbacca, qui paradoxalement était la seule chose qu’elle portait.

Ils sont au prix de 150 dollars. Et si vous n’en avez pas encore assez, ne manquez pas les baskets Baby Yoda …