Yoga Break : Nouvelle application Ayush Ministry pour aider les professionnels à se détendre au travail

Le ministère de l’Union Ayush a introduit une application mobile qui aidera les professionnels à se détendre et à réaligner leur concentration sur le lieu de travail, augmentant ainsi leur productivité. Le protocole de cinq minutes de l’application comprend le dhyana, les asanas et le pranayama, a rapporté PTI.

Le ministre de l’Union Ayush, Sarbanand Sonowal, s’exprimant sur le yoga et ses bienfaits lors du lancement, a déclaré que la nature de leur occupation laissait souvent les professionnels de l’entreprise stressés et causait également des problèmes physiques. L’application – Yoga Break – a été développée pour leur apporter un peu de réconfort au travail.

La ministre de la Justice et de la Justice de l’Union Kiren Rijiju, la ministre d’État des Sciences, de la Technologie et des Sciences de la Terre Jitendra Singh, la ministre d’État des Affaires étrangères et de la Culture Meenakshi Lekhi, et la ministre d’État de Ayush et du développement de la femme et de l’enfant Munjpara Mahendrabhai Kalubhai étaient également présentes. .

Sonowal a ajouté que le yoga a une popularité mondiale. Partout dans le monde, les gens pratiquent le yoga à des fins médicales et spirituelles.

La philosophie derrière le yoga a influencé divers aspects de la société indienne – la santé, la médecine, l’éducation et les arts, a-t-il déclaré.

Singh a apprécié l’utilisation de la technologie pour promouvoir le yoga et a exhorté Rijiju à promulguer une loi qui permettrait aux gens de faire cinq minutes de yoga sur leur lieu de travail.

Rijiju, d’autre part, a salué les moyens simples du ministère de propager le yoga et a déclaré qu’il était certain que l’application serait un énorme succès.

Le député de Delhi Lekhi a déclaré que l’application pourrait contribuer grandement à réduire le stress.

Le lancement de l’application faisait partie de l’événement « Azadi Ka Amrit Mahotsav » organisé par le Centre pour célébrer le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde.

Le ministère de l’Union Ayush s’est vu accorder du temps entre le 30 août et le 5 septembre pour promouvoir ses diverses activités, telles que l’application, l’organisation de camps scolaires pour les systèmes Ayush et la distribution de plantes médicinales pour le public et les agriculteurs.

Kalubhai a déclaré que de nombreuses recherches avaient été effectuées sur l’application. Des essais robustes avaient testé ses livrables, tandis que son impact sur les cellules humaines a également été évoqué.

Le protocole de yoga de l’application comprend des pratiques simples telles que Skandha Chakra, Tadasana, Nadishodhana Pranayama, Ardhachakrasana et Bhramari Pranayama-Dhyana.

Le ministère avait lancé le module en tant que projet pilote en janvier 2020 dans six grands métros. L’Institut national de yoga Morarji Desai, en collaboration avec les six principaux instituts de yoga du pays, a mené un essai de 15 jours pour l’application avec 717 participants.

