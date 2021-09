Yogendra Yadav confiant de nuire aux perspectives du BJP lors des élections de l’UP et de l’Uttarakhand

in

Yogendra Yadav a déclaré que la campagne qu’ils ont menée au Bengale occidental a eu un certain impact sur les résultats des sondages de l’État et qu’ils aimeraient faire une plus grande différence dans l’Uttar Pradesh.

Le fondateur de Jai Kisan, Yogendra Yadav, a déclaré que la protestation des agriculteurs ne devrait pas être apolitique et qu’ils aimeraient faire une « différence » dans l’Uttar Pradesh, l’État dirigé par le BJP qui doit se rendre aux urnes dans moins de six mois.

S’adressant à FinancialExpress.com, le membre du parti Swaraj India a déclaré que la campagne qu’ils ont menée au Bengale occidental a eu un impact sur les résultats du sondage de l’État et qu’ils aimeraient faire une plus grande différence dans l’Uttar Pradesh.

« J’aimerais croire qu’au Bengale, nous avons eu un effet. Il serait idiot de ma part de supposer que nous sommes ceux qui ont changé les résultats des élections au Bengale. Nous avons probablement fait un ou deux degrés de différence, nous sommes heureux de l’avoir fait. Et si nous faisons 3 degrés de différence dans l’Uttar Pradesh, c’est encore mieux », a déclaré Yadav.

« Plus près des élections, si nous devons prendre position, nous en prendrons une probablement similaire à ce qui s’est passé au Bengale occidental. Nous ferons une différence et j’espère que la différence sera suffisamment importante pour que le BJP réalise le coût d’être anti-agriculteur. Nous voulons juste leur faire comprendre qu’être anti-agriculteur est une entreprise coûteuse », a-t-il ajouté.

Il a déclaré qu’ils avaient déjà annoncé “Mission UP” et “Mission Uttarakhand” pour les deux États dirigés par le BJP qui se rendront aux urnes au début de l’année prochaine. “Cela a à voir avec notre évaluation selon laquelle faire pression sur ce gouvernement en UP donnerait des résultats”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si la protestation des agriculteurs avait une connotation politique, Yadav a déclaré que des problèmes tels que la crise des agriculteurs sont « susceptibles d’affecter la politique et ils devraient le faire ». Il a également admis que les partis ont tendance à gagner du terrain politique grâce à de tels problèmes et manifestations, mais a affirmé que les manifestations en cours n’étaient ni parrainées ni conçues par un parti politique.

L’effet de la protestation est plus visible dans l’ouest de l’Uttar Pradesh avec le Samyukta Kisan Morcha tenant le « kisan mahapanchayat » à Muzaffarnagar le 5 septembre, auquel ont participé des milliers d’agriculteurs. La région compte un pourcentage considérable d’électeurs musulmans et jat, et les deux communautés ont été en colère contre les gouvernements dirigés par le BJP, à la fois dans l’État et dans le Centre.

Concentrée sur la capitalisation de la protestation des agriculteurs, l’aile politique de l’armée Bhim – le parti Azad Samaj – s’est rapprochée de l’alliance SP-RLD, et le trio pourrait garder le BJP sous contrôle dans l’ouest de l’UP qui abrite environ 120 des 403 sièges d’assemblée en l’état.

Les analystes politiques estiment que la combinaison de l’armée SP-RLD-Bhim pourrait rassembler les musulmans, les Jats et les Dalits sur une seule plate-forme, ce qui pourrait bouleverser le panier de pommes du BJP dans la région.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.