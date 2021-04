Yogi Adityanath a dit que même si Mamata Banerjee parle de mère, elle empêche les gens d’adorer Durga maa.

Élection de l’Assemblée du Bengale occidental 2021: Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a déclaré aujourd’hui que le désenchantement du peuple vis-à-vis de l’establishment au pouvoir se reflétait dans les chants de Jai Shri Ram qui résonnent désormais partout où les dirigeants du BJP vont au Bengale. Faisant campagne pour la quatrième phase des sondages au Bengale occidental, Adityanath a déclaré que les gens de l’État se sentent trompés par le gouvernement du Congrès Trinamool dirigé par Mamata Banerjee qui n’a rien fait pour les pauvres au cours des 10 dernières années. «Le gouvernement de Didi est au Bengale depuis 10 ans, en 10 ans, les pauvres n’ont pas eu de maisons, de centres de santé, les pauvres n’ont pas eu de facilités de rationnement», a déclaré Adityanath lors d’un rassemblement à Champdani dans le district de Hooghly de l’État.

Il a déclaré que si le gouvernement de l’Uttar Pradesh avait agi contre ceux qui avaient détruit des biens publics lors des manifestations anti-CAA, le gouvernement TMC les considérait comme une banque de vote. «Lors des manifestations de la CAA, les gens de TMC soutenaient ceux qui incitaient à la violence. Dans l’Uttar Pradesh, nous avons posé des affiches d’émeutiers et confisqué leurs propriétés. Mamata Didi ne peut pas faire cela car elle les voit comme des banques de vote TMC », a déclaré Adityanath.

Yogi Adityanath a dit que bien que Mamata Banerjee parle de mère, mais qu’elle empêche les gens d’adorer Durga maa, elle empêche les gens d’adorer Maa Saraswati et soutient même le meurtre de personnes.

Yogi Adityanath a dit que BJP fait ce qu’il dit. Il a dit que le BJP avait promis de mettre fin à la terreur du Jammu-et-Cachemire et que le parti avait aboli l’article 370 du Jammu-et-Cachemire. Il a dit que les jeunes du Bengale aujourd’hui peuvent acheter des terres au Cachemire et que ce droit a été accordé aux gens par le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah. Il a dit qu’un grand temple Ram est également en cours de construction à Ayodhya.

Il a également averti que ceux qui se livrent à la violence lors des élections au Bengale ne seront pas épargnés après le 2 mai, lorsque le gouvernement BJP sera au pouvoir. Le Bengale occidental vote en huit phases et le vote pour la quatrième phase aura lieu le 10 avril.

