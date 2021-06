Yogi Adityanath rencontre Amit Shah, susceptible de rencontrer le Premier ministre Modi demain au milieu des informations faisant état de mécontentement dans l’Uttar Pradesh

n.m. Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh devrait rencontrer le chef du parti JP Nadda aujourd’hui et le Premier ministre Narendra Modi demain.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a rencontré aujourd’hui le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, quelques jours après la visite du secrétaire général national BL Santosh dans l’État et a tenu plusieurs séries de réunions avec les ministres d’État et les députés. La visite de Yogi Adityanath intervient au milieu des informations faisant état de mécontentement au sein du parti concernant le fonctionnement du ministre en chef et la gestion par le gouvernement de la situation du COVID-19. Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh devrait rencontrer le chef du parti JP Nadda aujourd’hui et le Premier ministre Narendra Modi demain.

Plusieurs ministres et députés du BJP ont exprimé publiquement leur mécontentement, affirmant que les dirigeants ne répondaient pas aux malheurs du peuple. Les murmures sont devenus forts après que le BJP n’a pas répondu aux attentes lors des élections récemment conclues au Panchayat, qui étaient considérées comme la demi-finale des élections à l’Assemblée l’année prochaine.

La semaine dernière, BL Santosh avait tenu une réunion en tête-à-tête avec des ministres du gouvernement de l’Uttar Pradesh et plusieurs députés pour faire le point sur la situation. Des changements de direction ont également été signalés. Cependant, Radha Mohan Singh, responsable de l’UP du BJP, a réfuté dimanche les discussions sur un éventuel changement de chef du ministère. Réagissant aux informations faisant état d’une possible rupture entre PM Modi et CM Yogi, Radha Mohan Singh a qualifié les spéculations de sans fondement. Il a décrit Yogi Adityanath comme la « personne la plus compétente » pour réaliser le rêve de PM Modi.

“En ce qui concerne l’organisation de l’État et le gouvernement, l’unité UP du BJP est la plus forte du pays et le gouvernement de l’Uttar Pradesh est le gouvernement le plus populaire”, a déclaré Singh.

À la fin du mois dernier, lorsque les hauts dirigeants du RSS et du BJP discutaient de l’impact de la crise de Covid sur les élections législatives et de la voie à suivre, le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah auraient rejoint la réunion.

