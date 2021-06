Yogi Adityanath rencontre PM Modi au milieu des rapports de rupture; remaniement ministériel probable sur les cartes

in

La rencontre entre les deux dirigeants intervient au milieu de rapports de mécontentement au sein du parti concernant son style de fonctionnement et de gestion de la pandémie de COVID-19.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a rencontré aujourd’hui le Premier ministre Narendra Modi, un jour après sa rencontre avec le ministre de l’Intérieur Amit Shah. La réunion intervient au milieu de rapports de mécontentement au sein du parti concernant son style de fonctionnement et de gestion de la pandémie de COVID-19. Le BJP a commencé ses préparatifs pour les élections législatives de l’année prochaine dans l’Uttar Pradesh et un remaniement/élargissement du cabinet serait également à l’ordre du jour. Il y a aussi des rapports selon lesquels Jitin Prasada, ancien ministre de l’Union du Congrès qui a rejoint le BJP le 9 juin, pourrait être intronisé au cabinet de Yogi dans le but de réinitialiser les équations basées sur les castes dans l’État. Prasada est un visage brahmane influent de l’Uttar Pradesh.

Après avoir rencontré Amit Shah hier, Yogi Adityanath a partagé une photo sur Twitter en disant : « J’ai rendu une visite de courtoisie au ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah ji à New Delhi et a reçu ses conseils. Remerciez le ministre de l’Intérieur d’avoir donné son temps précieux pour la visite », a-t-il déclaré.

Adityanath, qui est arrivé à Delhi hier, est en visite de deux jours et devrait rencontrer le président du BJP JP Nadda aujourd’hui. Sa visite à Delhi intervient quelques jours après que le secrétaire général du BJP, BL Santhosh, a eu une réunion en tête-à-tête avec les ministres et les députés de l’Uttar Pradesh après que certains d’entre eux aient ouvertement allégué l’insensibilité du gouvernement envers les griefs du peuple.

Avant sa visite dans l’État, une réunion de haut niveau de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) et de hauts dirigeants du BJP s’est tenue à la fin du mois dernier, à laquelle le Premier ministre Modi et HM Shah ont également participé virtuellement.

Au milieu de la série de réunions, des rapports ont suggéré qu’un remaniement ministériel pourrait être envisagé pour apaiser les dissidents en gardant à l’esprit le scrutin de l’assemblée.

Cependant, le vice-président du BJP, Radha Mohan Singh, a exclu la semaine dernière tout plan d’expansion tout en louant le gouvernement Yogi pour ses œuvres sociales. Les hauts dirigeants du BJP, dont Singh et Santhosh, ont également félicité le gouvernement UP pour avoir géré efficacement la deuxième vague de COVID-19.

