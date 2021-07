Yogi Bear redémarré pour le nouveau spectacle ‘Jellystone!’ sur HBO Max

Yogi Bear est l’un des personnages les plus emblématiques de la liste des propriétés Hanna-Barbera de Warner Bros., et la société le réorganise pour une nouvelle génération. Dans la foulée de l’apparition du personnage dans Space Jam: A New Legacy, Yogi, Boo-Boo et toute une flotte de Hanna-Barbera apparaîtront dans la nouvelle émission HBO Max Jellystone !.

La série Warner Bros. Animation, que CH Greenblatt (Chowder, Harvey Beaks) produit par l’exécutif, voit un ensemble de personnages animaux se livrer à des bouffonneries idiotes. Yogi, Boo-Boo et Cindy Bear sont apparemment des médecins de la communauté Jellystone, qui tire son nom du parc national où vivaient les ours dans les courts métrages et les émissions originaux. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, l’animation se veut fraîche et amusante par rapport aux conceptions initiales des personnages.

(Photo: HBO Max)

Parmi les autres personnages qui vivent à Jellystone figurent le maire de la ville, Huckleberry Hound, la propriétaire du magasin de vêtements Magilla Gorilla et le commerçant Jabberjaw. Top Cat, Wally Gator, Johnny Quest, Hadji, Snagglepuss et Captain Caveman sont également présentés dans la bande-annonce ci-dessous. Curieusement, Quick Draw McGraw ne semble pas être un personnage, mais son alter ego, El Kabong, est montré. Alors que les adultes qui ont grandi en regardant les dessins animés originaux pourraient ne pas être ravis des nouveaux designs de personnages et du style de comédie idiots, espérons-le, une toute nouvelle génération d’enfants sera présentée aux personnages. C’est l’objectif, comme l’a expliqué Greenblatt dans un communiqué de presse.

“J’ai grandi en regardant des tonnes de dessins animés Hanna-Barbera et j’ai un amour profond pour ces personnages”, a déclaré Greenblatt. “La quantité massive de personnages classiques et moins classiques que nous avons pu utiliser dans la bibliothèque Hanna-Barbera est ce qui rend vraiment l’univers Jellystone! spécial. Plutôt que de recréer le sentiment des dessins animés du passé, nous voulions nous amuser un peu bizarrement avec ces personnages et élargir leurs personnalités pour leur donner plus de profondeur.

“Il y a de fortes chances que s’il y a un personnage que vous aimez, vous le verrez éventuellement quelque part dans ce monde. Nous espérons que les fans de longue date apprécieront notre vision de ce monde, et nous sommes ravis que les parents puissent présenter et apprécier leurs personnages préférés de Hanna-Barbera avec leurs enfants.” Gelée ! premières le jeudi 29 juillet sur HBO Max.