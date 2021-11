Yoko Ono a donné raison dans Beatles Doc pour avoir rompu le groupe

Yoko Onole nom de a été effacé d’un vieux récit fatigué selon lequel elle était la seule responsable de la rupture des Beatles … du moins selon Yoko Ono, et peut-être Peter Jackson.

La veuve de John Lennon a tweeté un article résumant les théories des fans des Beatles selon lesquelles Yoko est, en effet, justifiée dans les nouvelles docuseries « Get Back » en 3 parties qui viennent de sortir sur Disney + … qui présente de nombreuses séquences BTS inédites de leur « Let It Be’ film en 1970.

La première partie de la saga de 8 heures est sortie il y a quelques jours, et jusqu’à présent… les gens soulignent à quel point Yoko est modeste lors des répétitions de 1969 aux studios de cinéma de Twickenham.

Alors qu’elle est très présente lors de beaucoup de leurs jam sessions – se mettant à l’aise juste à côté de John et assise parmi les autres membres du groupe – on la voit souvent s’occuper de ses propres affaires… que ce soit tricoter, écrire, lire des journaux ou simplement manger/boire ou rouler des joints.

Le plus grand groupe du monde à créer de nouvelles chansons ensemble, Yoko lit le journal. Incroyable. pic.twitter.com/B1HLWNf1A3 – Ryan H. Walsh (@JahHills) 26 novembre 2021 @JahHills

PJ – qui a été sollicité pour parcourir à nouveau les images et qui a passé les dernières années à reconstituer un nouveau projet à partir de tout cela – a même noté dans une récente interview de « 60 Minutes » que Yoko ne s’est jamais imposée ou ses opinions dans ce que les gars faisaient… du moins d’après ce qu’il avait vu.

Yoko ici en train de rouler des joints et de manger des escalopes de poulet pendant que l’histoire se fait pic.twitter.com/k6jBPglHtl – Nicole Villa (@allthedamnvamps) 26 novembre 2021 @allthedamnvamps

Bien sûr, il y en a encore qui pensent qu’il est indéniable qu’elle a joué un rôle dans la disparition des Beatles … réunis pour leur dernier album.

Cela ne tient pas la route cependant … parce que comme le montre le nouveau doc, il y avait beaucoup de gens qui traînaient ce mois-là, y compris la copine de Paul à l’époque, Linda, et son enfant — plus quelques-uns des Georgedes amis et d’autres, qui se sont simplement assis et ont tout assimilé (apparemment) tranquillement.

« … dans 50 ans, ils diront que les #Beatles se sont séparés parce que Yoko était assis sur un ampli » -Paul McCartney pic.twitter.com/uhVBMtyeKS – téléportez-moi (@berchman) 27 novembre 2021 @berchman

À un moment donné au cours des premières heures de « Retour », Paul a été filmé en disant… « Ça va être une chose tellement incroyable et comique dans 50 ans… ils se sont séparés parce que Yoko était assise sur un ampli. »

PM lui-même a reconnu que Yoko n’était pas à blâmer … ni personne d’autre, vraiment. Cela dit … il a semblé pondre blâme direct sur John lui-même, repoussant l’idée que Paul voulait que chacun se sépare.

Le doc décrit Paul comme luttant dur pour que tout reste ensemble – exigeant qu’ils soient plus organisés et dans les délais, tout en proposant également de nombreuses mélodies emblématiques pour « LIB » – malgré un certain nombre de forces qui semblaient signaler. .. leur temps touchait à sa fin.

BTW, tout n’est pas pessimiste – apparemment, il y a beaucoup de moments heureux pendant cette période … ce qui change aussi un peu l’histoire.