Yoko Taro déclare la franchise Nier terminée

PCGamesN rapporte que dans une vidéo de Noël aux fans, la créatrice de Nier et Drakengard, Yoko Taro, a déclaré le Nier série terminée, en attendant qu’on lui donne beaucoup d’argent pour la continuer.

Apparaissant avec lui, le producteur Yosuke Saito, qui joue les commentaires de Taro comme s’il s’agissait d’une sorte de quelque sorte. En réponse à la question de Saito sur ce que Taro veut faire avec la série à l’avenir, Taro répond : « Rien ! » Il en profite pour dire que la série Nier est terminée. Saito n’en a rien, cependant, et souligne que cela pourrait être un mensonge. Puis Taro a dit qu’il reconsidérerait sa décision s’il devait recevoir un gros tas d’argent.

YOKO TARO l’a dit ici, NieR est fini 😱 Bonnes vacances de la part de l’équipe NieR ! pic.twitter.com/FPCSyLiZKj – Série NieR (@NieRGame) 22 décembre 2021

Ce n’est pas la première fois que Yoko Taro et d’autres membres de son équipe communiquent avec les fans en utilisant l’humour et l’autodérision. En fait, c’est tout leur truc. Il n’est donc pas clair si c’est vraiment la fin de Nier ou non, mais il semble que l’équipe ne travaille sur rien en rapport avec Nier. A moins que ce ne le soit.

Il est finalement acceptable que la série s’arrête là où elle est, surtout compte tenu de l’impact qu’elle continue d’avoir sur les jeux. Tout n’a pas besoin de s’éterniser, et les deux jeux continuent de captiver le cœur et l’imagination du public.

Le remake de Nier Replicant vient de recevoir de bonnes critiques à la suite d’un jeu révolutionnaire extrêmement populaire dans Nier Automata, qui continue de bénéficier d’un soutien même aujourd’hui. Quant à Replicant, il est resté plus fidèle à l’original que beaucoup ne le pensaient.