Yoko Taro s’associe à Square Enix pour le RPG Voice of Cards

Square Enix a annoncé aujourd’hui la publication de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, un nouveau RPG basé sur des cartes mettant en vedette bon nombre des mêmes équipes de développement qui nous ont amenés Drakengard et Nier, y compris la directrice créative Yoko Taro.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Présenté comme un RPG dont l’histoire est entièrement racontée à travers des cartes, les détails sur le jeu sont rares, y compris sur quelles plates-formes il apparaîtra ou même comment le jeu se joue. Tout ce que nous avons à faire, c’est une bande-annonce cryptique et un court communiqué de presse de l’éditeur, qui dit que “ce nouveau titre stimulera l’imagination des joueurs et ouvrira leur esprit à une manière différente de raconter une histoire au fur et à mesure que le récit se déroule”.

Pour sa part, Yoko Taro a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un jeu Drakengard, ni d’un « jeu social » sur Twitter, ce qui réduit au moins nos attentes.

Film teaser.

Et je réponds à ta question. -Ce n’est pas la série Drakengard.

-Ce n’est pas un jeu social. Merci. 🙂 https://t.co/oamBTJ5sU3 – yokotaro (@yokotaro) 9 septembre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Les jeux de cartes vidéo sont très populaires en ce moment, bien que la plupart d’entre eux soient inspirés du roguelike et nous ne savons pas quelle forme prendra finalement Voice of Cards. Si le travail passé de Yoko Taro est une indication, cependant, nous devrions nous attendre à quelque chose de follement inventif et potentiellement déprimant. Nier, la série révolutionnaire qu’il est connu pour être le fer de lance, continue d’être pertinente à ce jour avec la sortie du remake de Nier Replicant. Et Nier Reincarnation, une entrée mobile de la série Nier pour les appareils iOS et Android, est récemment sorti.

Plus de détails sur Voice of Cards: The Isle Dragon Roars seront apparemment disponibles à une date ultérieure, ce qui suscitera sûrement un vif intérêt de la part des fans.