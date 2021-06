Yokohama accueille le FC Tokyo lors de la dix-huitième journée

18/06/2021 à 11h00 CEST

le Yokohama reçoit ce samedi à 11h00 la visite du FC Tokyo dans le Stade de football NHK Spring Mitsuzawa lors de leur dix-huitième rencontre en J1 Japanese League.

le Yokohama entend améliorer son classement dans la compétition après avoir perdu son dernier match contre lui Kawasaki Frontale par un score de 0-2. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté l’un des 18 matchs disputés à ce jour et totalisent 44 buts encaissés contre 12 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Tokyo a récolté un nul nul contre le Sanfrecce Hiroshima, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. À ce jour, sur les 17 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté six avec un chiffre de 22 buts pour et 27 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Yokohama ils ont gagné une fois, ont été battus cinq fois et ont fait match nul trois fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et donnent de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le FC Tokyo ont gagné une fois, perdu trois fois et fait match nul trois fois en sept matchs disputés, ce qui signifie qu’ils devront faire beaucoup d’efforts lors de leur visite au stade Yokohama si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade de football NHK Spring Mitsuzawa et l’équilibre est une victoire et une défaite en faveur de la Yokohama. La dernière fois qu’ils ont joué le Yokohama et le FC Tokyo dans ce tournoi c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé par un 1-0 en faveur des locaux.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les visiteurs devancent leur rival avec un écart de 15 points. Les locaux arrivent à la rencontre en vingtième position et avec sept points au casier. Pour sa part, FC Tokyo il compte 22 points et occupe la douzième position du classement.