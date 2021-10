Yokohama bat Kashima Antlers au Kashima Soccer Stadium (1-2)

10/02/2021 à 11:00 CEST

Les Yokohama a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Bois de Kashima ce samedi dans le Stade de football de Kashima. Les Bois de Kashima voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Kawasaki Frontale par un score de 1-2. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Yokohama a récolté une cravate à double sens contre lui Yokohama F. Marinos, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce marqueur, l’ensemble de Kashima est septième, tandis que l’ensemble de Kashima est Yokohama il est vingtième à la fin de la partie.

La rencontre a débuté de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Tatsuki seko à la 17e minute. Yokohama à la minute 42 grâce au but de Germain. L’équipe de Kashima a réduit les distances grâce à un petit Ueda juste avant le coup de sifflet final, précisément à 47, clôturant ainsi la première partie avec un 1-2 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 1-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Bois de Kashima sauté du banc Yuta matsumura, Est ce que je, Stum, Endo et Léo Silva remplacement Juan Alano, Izumi, Ueda, Araki et Diego Pituca, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Takagi, Felipe Vizeu, Matsuura, Nakamura et Hogang, qui a sauté sur l’herbe pour Takeda, Saulo Mineiro, Germain, Matsuo et Maejima.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Hirose et Stum) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, spécifiquement Tatsuki seko et Gabriel.

Avec 19 points, l’équipe de Edson tavares était situé à la vingtième position du tableau, tandis que le groupe dirigé par G. Oiwa il était en septième position avec 50 points à la fin du match.

Fiche techniqueBois de Kashima :Oki, Machida, Sekigawa, Anzai, Hirose, Diego Pituca (Léo Silva, min.83), Misao, Izumi (Doi, min.46), Juan Alano (Yuta Matsumura, min.46), Ueda (Stum, min.70 ) et Araki (Endo, min.78)Yokohama :Brodersen, Takahashi, Gabriel, Iwatake, Tatsuki Seko, Yasunaga, Maejima (Hogang, min.92), Takeda (Takagi, min.65), Germain (Matsuura, min.91), Matsuo (Nakamura, min.92) et Saulo Mineiro (Felipe Vizeu, min. 70)Stade:Stade de football de KashimaButs:Tatsuki Seko (0-1, min. 17), Germain (0-2, min. 42) et Ueda (1-2, min. 47)