Yokohama contre Yokohama F. Marinos

24/09/2021 à 11h00 CEST

Les Yokohama F. Marinos voyage ce samedi à Stade de football NHK Spring Mitsuzawa se mesurer avec Yokohama dans leur trentième manche de la J1 Japanese League, qui débutera à 11h00.

Les Yokohama affronte avec l’espoir de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant au trentième jour après avoir perdu le dernier match contre le FC Tokyo par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 29 matchs disputés à ce jour en J1 Japanese League et enregistrent une séquence de 21 buts inscrits contre 63 buts encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Yokohama F. Marinos il a été battu 2-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Nagoya Grampus, de sorte qu’une victoire sur le Yokohama cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le championnat. À ce jour, sur les 29 matchs joués par le Yokohama F. Marinos En J1 Japanese League, il en a remporté 20 avec un chiffre de 64 buts pour et 26 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Yokohama ils ont gagné trois fois, ils ont été battus sept fois et ils ont fait match nul quatre fois en 14 matchs joués jusqu’à présent, de sorte qu’ils sont une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Aux sorties, le Yokohama F. Marinos ils ont perdu trois fois et ont fait match nul deux fois en 14 matchs disputés, ce qui en fait un adversaire assez solide à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade de football NHK Spring Mitsuzawa et le bilan est de deux victoires en faveur de la Yokohama. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Yokohama F. Marinos. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en avril 2021 et s’est terminée par un résultat de 5-0 pour le Yokohama F. Marinos.

Concernant leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les visiteurs devancent leur rival avec un écart de 47 points. L’équipe de Tomonobu Hayakawa Il entre en jeu en vingtième position et avec 18 points avant le match. Pour sa part, Yokohama F. Marinos il compte 65 points et occupe la deuxième position du classement.