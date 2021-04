Yokohama et Kashiwa Reysol se sont partagés les points après leur match nul 1-1

04/03/2021 à 12:00 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Stade de football NHK Spring Mitsuzawa et qui a fait face au Yokohama et à Kashiwa Reysol il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. le Yokohama est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Tokushima Vortis par un score de 2-1 et a pour le moment eu une séquence de six défaites consécutives. Du côté des visiteurs, le Kashiwa Reysol perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Shimizu S-Pulse et accumulé quatre défaites consécutives dans la compétition. Après le match, l’équipe locale était en dix-neuvième position, tandis que le Kashiwa Reysol il est resté à la dix-septième place à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a inauguré le lumineux avec un peu de Masakazu tashiro à la 39e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée par un score de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Kashiwa Reysol, qui a mis les tables avec un objectif de Ominami juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, mettant fin au duel avec un score final de 1-1.

L’entraîneur du Yokohama a donné accès à Matsuura, Ito, Tatsuki seko et Ogawa pour Kosuke saito, Watanabe, Germain et Matsuo, Pendant ce temps, il Kashiwa Reysol a donné le feu vert à Kamiya, Goya et Nakama, qui est venu remplacer Shinozuka, Mao Hosoya et Richardson.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs avec un carton jaune, un pour les locaux et un pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Minami et par les visiteurs de Kamijma.

Pour le moment, le Yokohama est laissé avec un point et le Kashiwa Reysol avec quatre points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Sanfrecce Hiroshima, Pendant ce temps, il Kashiwa Reysol jouera contre lui Bois de Kashima.

Fiche techniqueYokohama:Minami, Hogang, Masakazu Tashiro, Hakamata, Iwatake, Tezuka, Yasunaga, Matsuo (Ogawa, min 83), Germain (Tatsuki Seko, min 83), Watanabe (Ito, min 83) et Kosuke Saito (Matsuura, min. 62)Kashiwa Reysol:Kim Seung-Gyu, Someya, Kamijma, Koga, Ominami, Matheus Sávio, Richardson (Nakama, min 65), Esaka, Shinozuka (Kamiya, min 47), Cristiano et Mao Hosoya (Goya, min 47)Stade:Stade de football NHK Spring MitsuzawaButs:Masakazu Tashiro (1-0, min.39) et Ominami (1-1, min.90)