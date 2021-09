Yokohama et Yokohama F. Marinos se partagent les points après leur égalité à deux

25/09/2021 à 13h00 CEST

Les Yokohama et le Yokohama F. Marinos ex aequo à deux lors de la rencontre qui s’est tenue ce samedi dans le Stade de football NHK Spring Mitsuzawa. Les Yokohama est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 4-0 lors du match précédent contre FC Tokyo, accumulant un total de trois défaites consécutives dans la compétition. Du côté de l’équipe visiteuse, le Yokohama F. Marinos perdu par un résultat de 2-1 lors du match précédent contre le Nagoya Grampus. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est placée en vingtième position, tandis que la Yokohama F. Marinos il est arrivé à la deuxième place à la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe locale, qui a créé le lumineux avec un but de Saulo Mineiro à la minute 38, concluant la première mi-temps avec le score de 1-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Yokohama F. Marinos, qui a mis les tables avec un but du point de penalty de Marcos Junior à la 62e minute. Il a de nouveau marqué le set de Yokohama, qui a renversé le score en établissant le 1-2 grâce à un but de Maeda à la minute 77. Mais plus tard, le Yokohama réagi et égalisé le concours grâce à autant de Saulo Mineiro, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, en 89, terminant le match sur un résultat final de 2-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Yokohama a donné accès à Germain, Felipe Vizeu et Takagi pour Arthur, Matsuo et Takeda, Pendant ce temps, il Yokohama F. Marinos a donné accès à Sugimoto, Matsubara, Kida, À la main et Mizunuma pour Ceará, Bunmathan, Elber, Marcos Junior et Ogihara.

L’arbitre a montré un total de six cartons : trois cartons jaunes au Yokohama, spécifiquement à Takahashi, Brodersen et Maguinho et deux à Yokohama F. Marinos (Watanabe et Matsubara). De plus, il y avait un carton rouge pour Watanabe (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Après cette égalité en fin de match, le Yokohama il a été placé à la vingtième position du tableau avec 19 points. Pour sa part, Yokohama F. Marinos avec ce point, il a obtenu la deuxième place avec 66 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions de l’AFC à la fin du match.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à l’extérieur. Les Yokohama affrontera le Bois de Kashima Pendant ce temps, il Yokohama F. Marinos le fera contre lui bellmar Shonan.

Fiche techniqueYokohama :Brodersen, Takahashi, Hakamata, Iwatake, Yasunaga, Arthur (Germain, min.36), Maguinho, Takeda (Takagi, min.69), Tatsuki Seko, Matsuo (Felipe Vizeu, min.68) et Saulo MineiroYokohama F. Marinos :Takaoka, Iwata, Martins, Bunmathan (Matsubara, min.63), Koike, Ogihara (Mizunuma, min.87), Watanabe, Marcos Júnior (Amano, min.87), Maeda, Elber (Kida, min.80) et Ceará (Sugimoto, min.63)Stade:Stade de football NHK Spring MitsuzawaButs:Saulo Mineiro (1-0, min. 38), Marcos Júnior (1-1, min. 62), Maeda (1-2, min. 77) et Saulo Mineiro (2-2, min. 89)