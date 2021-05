Yokohama F. Marinos 2-1 Shimizu S-Pulse

30/05/2021 à 8h14 CEST

le Yokohama F. Marinos a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Shimizu S-Pulse ce dimanche dans le Stade Nissan. le Yokohama F. Marinos est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre le Oita Trinita. Du côté de l’équipe visiteuse, le Shimizu S-Pulse a remporté à domicile 3-0 son dernier match du tournoi contre FC Tokyo. Avec cette défaite, l’équipe du quartier Shimizu-ku s’est placée en quinzième position à l’issue du match, tandis que le Yokohama F. Marinos est deuxième.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de Yokohama, qui a débuté la lumière avec un but de Elber quelques minutes seulement après le coup de sifflet d’ouverture, à la quatrième minute. Cependant, l’équipe du quartier Shimizu-ku a réussi à égaliser avec un but de Thiago Santana quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 41e, concluant la première période avec un 1-1 au tableau d’affichage.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a réussi à prendre l’avantage dans la lumière avec un but de Ceará juste avant le coup de sifflet final, précisément à 89. Finalement, le match s’est terminé sur un score de 2-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Yokohama F. Marinos a donné accès à À la main, Nakagawa, Ceará, Mizunuma Oui Kida pour Marcos Junior, Elber, Onaiwu, Maeda Oui Watanabe, Pendant ce temps, il Shimizu S-Pulse a donné le feu vert à Kawaï, Nakayama, Suzuki Oui Tatsuta pour Nakamura, Thiago Santana, Carlinhos Junior Oui Valdo.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Iwata Oui Nakagawa.

Avec cette victoire, l’équipe de Ange Postecoglou occupait la deuxième place avec 34 points, en position d’accès à la Ligue des champions de l’AFC, en fin de match, tandis que l’équipe menée par Michel-Ange Lotina il a été placé à la quinzième place avec 15 points.

Le lendemain, le Yokohama F. Marinos jouera contre lui Nagoya Grampus loin de chez soi et le Shimizu S-Pulse jouera son match contre lui Kawasaki Frontale dans leur stade.

Fiche techniqueYokohama F. Marinos:Takaoka, Hatanaka, Martins, Bunmathan, Koike, Iwata, Marcos Júnior (Amano, min.76), Watanabe (Kida, min.91), Maeda (Mizunuma, min.85), Onaiwu (Ceará, min.76) et Elber (Nakagawa, min.76)Shimizu S-Pulse :Gonda, Suzuki, Valdo (Tatsuta, min.77), Fukumori, Elsinho, Katayama, Okui, Nakamura (Kawai, min.57), Thiago Santana (Nakayama, min.72), Miyamoto et Carlinhos Júnior (Suzuki, min.72 )Stade:Stade NissanButs:Elber (1-0, min.4), Thiago Santana (1-1, min.41) et Ceará (2-1, min.89)