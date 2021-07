Yokohama F. Marinos a battu Avispa Fukuoka 2-0 à domicile

10/07/2021 à 13h00 CEST

le Yokohama F. Marinos gagné 2-0 contre Guêpe lors de la réunion qui s’est tenue ce samedi au Stade Nissan. le Yokohama F. Marinos Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Kashiwa reysol loin de chez soi (1-2) et l’autre devant Tokushima Vortis à l’extérieur (0-1) et avait pour le moment une séquence de cinq victoires consécutives. Du côté des visiteurs, le Guêpe de Fukuoka il a été battu 2-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Rouges Urawa et cumule quatre défaites consécutives dans la compétition. Après le score, l’équipe de Yokohama est deuxième, tandis que le Guêpe il est onzième après la fin du duel.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe de Yokohama, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but contre son camp de Nara à la 22e minute. L’équipe locale a renoué avec le jeu, prenant ses distances en portant le score à 2-0 grâce à un but de Onaiwu à la 28e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un score de 2-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Yokohama F. Marinos de Hideki Matsunaga soulagé Bunmathan, Watanabe, Kida, Takano Oui Mizunuma pour Ogihara, Saneto, À la main, Nakagawa Oui Elber, tandis que le technicien du Guêpe, Shigetoshi Hasebe, a ordonné l’entrée de Croux, Kitajima, Hisashi Oui Marie fournir Shigehiro, Kanamori, Sugimoto Oui Bruno Mendès.

L’arbitre du match a sorti deux cartons jaunes. Des deux équipes, Ogihara de l’équipe locale et Kanamori L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec cette défaite, après avoir terminé le match, le Guêpe de Fukuoka il s’est classé onzième au classement avec 29 points. le Yokohama F. Marinos, quant à lui, a atteint la deuxième place avec 46 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions de l’AFC.

Le lendemain, l’équipe de Hideki Matsunaga affrontera contre Shimizu S-Pulse, Pendant ce temps, il Guêpe de Fukuoka Shigetoshi Hasebe affrontera le Sanfrecce Hiroshima.

Fiche techniqueYokohama F. Marinos :Takaoka, Saneto (Watanabe, min.64), Martins, Wada, Koike, Ogihara (Bunmathan, min.64), Iwata, Amano (Kida, min.64), Nakagawa (Takano, min.77), Elber (Mizunuma, min.89) et OnaiwuGuêpe de Fukuoka :Murakami, Douglas Grolli, Nara, Shichi, Salomonsson, Hiroyuki, Shigehiro (Croux, min.46), Sugimoto (Hisashi, min.76), Kanamori (Kitajima, min.57), Yamagishi et Bruno Mendes (Mary, min.76 )Stade:Stade NissanButs:Nara (1-0, min. 22) et Onaiwu (2-0, min. 28)