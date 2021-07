Yokohama F. Marinos accueille Avispa Fukuoka dans son fief

L’un des incidents les plus humoristiques de Euro 2020 a eu lieu juste avant les tirs au but en demi-finale entre Italie et Espagne, comme Giorgio Chiellini plaisanté en plaisantant avec Jordi Alba. Chiellini a révélé que c’était parce que Alba avait cru à tort qu’il avait gagné au tirage au sort, et que la […] More