Yokohama F. Marinos accueille Nagoya Grampus lors de la vingt-neuvième journée

08/11/2021 à 12:00 CEST

Jeudi prochain à 12h00 se jouera la rencontre de la vingt-neuvième journée de la J1 Japanese League, qui affrontera les Yokohama F. Marinos et à Nagoya Grampus dans le Stade Nissan.

Le Yokohama F. Marinos affronte la vingt-neuvième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après un nul 2-2 lors de son dernier match contre le Shimizu S-Pulse. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 15 des 22 matchs disputés à ce jour.

Pour sa part, Nagoya Grampus a subi une défaite contre le Yokohama lors du dernier match (2-0), de sorte qu’une victoire contre le Yokohama F. Marinos Cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. À ce jour, sur les 22 matchs joués par le Nagoya Grampus en J1 Japanese League, il en a remporté 11.

En référence à la performance locale, le Yokohama F. Marinos Ils ont réalisé un bilan de huit victoires et trois nuls en 11 matchs joués à domicile, c’est pourquoi ils sont une équipe solide dans leur stade, obtenant la plupart des points joués. A la maison, le Nagoya Grampus Il affiche un bilan de six victoires, trois défaites et trois nuls en 12 matchs joués, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Yokohama F. Marinos, les chiffres font état de sept défaites et de quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe locale connaît une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Nagoya Grampus. Le dernier affrontement entre les Yokohama F. Marinos et le Nagoya Grampus Ce tournoi s’est joué en octobre 2020 et s’est terminé sur un score de 2-1 pour le Yokohama F. Marinos.