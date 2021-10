Yokohama F. Marinos bat Shonan Bellmare au minimum (0-1)

10/01/2021 à 14h00 CEST

Les Yokohama F. Marinos a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-1 contre lui bellmar Shonan ce vendredi dans le Stade Shonan BMW Hiratsuka. Les bellmar Shonan est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Kawasaki Frontale. Du côté de l’équipe visiteuse, le Yokohama F. Marinos a récolté une égalité à double sens contre le Yokohama, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Hiratsuka est seizième à l’issue du match, tandis que le Yokohama F. Marinos est deuxième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième période est venu le but pour lui Yokohama F. Marinos, qui a débuté son tableau d’affichage avec un but de Maeda à la 67e minute.Enfin, le match s’est terminé par un 0-1 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le bellmar Shonan sauté du banc Ohashi, Ikeda, Kobayashi, Takahashi et Hidetoshi Miyuki remplacement Machino, Yamada, Hata de la taïga, Okamoto et Tanaka, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Marcos Junior, Sugimoto, Nakagawa, Wada et Mizunuma, qui a sauté sur le terrain pour Ceará, Elber, À la main, Bunmathan et Maeda.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Koïké.

Avec 69 points, l’équipe de Ange Postecoglou classé deuxième au classement, occupant une place d’accès à la Ligue des champions de l’AFC, tandis que l’équipe dirigée par Cho Kwi-Jea Il était en seizième position avec 27 points à la fin du match.

Le lendemain de la compétition, le bellmar Shonan jouera contre lui Sagan tosu loin de chez eux, tandis que le Yokohama F. Marinos devra faire face dans sa querelle contre le Consadole Sapporo.

Fiche techniqueShonan Bellmare :Kosei, Ishihara, Sugioka, Tachi, Okamoto (Takahashi, min.76), Tanaka (Hidetoshi Miyuki, min.82), Yamada (Ikeda, min.65), Taiga Hata (Kobayashi, min.76), Barada, Machino ( Ohashi, min.65) et WellingtonYokohama F. Marinos :Takaoka, Iwata, Martins, Bunmathan (Wada, min.84), Koike, Ogihara, Kida, Amano (Nakagawa, min.64), Maeda (Mizunuma, min.91), Elber (Sugimoto, min.64) et Ceará ( Marcos Júnior, min.64)Stade:Stade Shonan BMW HiratsukaButs:Maeda (0-1, min. 67)