Yokohama F.Marinos et Shonan Bellmare se sont partagés les points après leur match nul 1-1

04/03/2021 à 08h06 CEST

le Yokohama F. Marinos et le Bellmare de Shonan à égalité à un lors du match organisé ce samedi dans le Stade Nissan. le Yokohama F. Marinos Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Tokushima Vortis dans son stade (1-0) et l’autre devant Rouges Urawa dans son fief (3-0) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Concernant l’équipe visiteuse, le Bellmare de Shonan a dû se contenter d’un nul nul contre le Cerise Osaka. Avec ce résultat, l’équipe de Yokohama est huitième après la fin du match, tandis que le Bellmare de Shonan est treizième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période est venu le but pour lui Yokohama F. Marinos, qui a débuté son marqueur grâce à un but de Elber à 65 minutes. Mais plus tard, l’équipe d’Hiratsuka a réagi à la 75e minute et a égalisé le match avec un but de Yamada, terminant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Yokohama F. Marinos a donné accès à Kida, À la main, Wada et Takano pour Ogihara, Watanabe, Onaiwu et Elber, Pendant ce temps, il Bellmare de Shonan a donné accès à Ou non, Kobayashi, Ishihara, Oiwa et Barada pour Hidetoshi Miyuki, Nago, Machino, Tanaka et Takahashi.

L’arbitre a montré un carton jaune à Yokohama F. Marinos (Maeda), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Yokohama F. Marinos reste avec 11 points et Bellmare de Shonan avec cinq points.

Lors du prochain match de la compétition, le Yokohama F. Marinos fera face au Cerise Osaka et le Bellmare de Shonan jouera contre lui Nagoya Grampus, les deux matchs se joueront à domicile.

Fiche techniqueYokohama F. Marinos:Takaoka, Hatanaka, Martins, Koike, Iwata, Ogihara (Kida, min.62), Watanabe (Amano, min.62), Onaiwu (Wada, min.76), Elber (Takano, min.76), Nakagawa et MaedaShonan Bellmare:Kosei, Ishihara, Tanaka (Oiwa, min 81), Tachi, Yamada, Hidetoshi Miyuki (Ono, min 63), Nago (Kobayashi, min 63), Takahashi (Barada, min 81), Okamoto, Ohashi et Machino (Ishihara, min.76)Stade:Stade NissanButs:Elber (1-0, min. 65) et Yamada (1-1, min.75)