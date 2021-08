Yokohama F. Marinos prend les trois points après avoir battu Oita Trinita à domicile (5-1)

15/08/2021 à 13h00 CEST

Le Yokohama F. Marinos consolidé une belle victoire après avoir battu 5-1 à Oita Trinita pendant le match joué dans le Stade Nissan ce dimanche. Le Yokohama F. Marinos Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel organisé contre le Shimizu S-Pulse. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Oita Trinita perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Kawasaki Frontale. Avec ce résultat, l’équipe de Yokohama est deuxième, tandis que la Oita Trinita Il est dix-neuvième après la fin du match.

La première partie du match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Yokohama, qui a débuté à la Stade Nissan avec un peu de Maeda à la 30e minute, mais l’équipe d’Oita a réussi à égaliser grâce à un but de Est un à la 39e minute. Mais plus tard, l’équipe locale a fait progresser son équipe grâce à un but de Ceará peu avant la fin, plus précisément en 45, mettant ainsi fin à la première période avec le résultat de 2-1.

La seconde moitié du match a commencé face à face pour lui Yokohama F. Marinos, ce qui a augmenté son score par rapport à son rival avec un autre Ceará, réalisant ainsi un doublé à 55 minutes. Plus tard une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux au moyen d’un nouveau but de Maeda à la 75e minute qui lui a laissé un 4-1 Yokohama F. Marinos. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Yokohama a augmenté, qui a pris ses distances grâce à un triplé de Maeda à la 83e minute, terminant le temps réglementaire sur un score de 5-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc À la main, Elber, Kida, Mizunuma Oui Matsubara remplacement Marcos Junior, Nakagawa, Iwata, Ceará Oui Ogihara, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Watanabe, Fujimoto, Nagasawa, Nomura Oui Nodake, qui est entré par Kobayashi, Masuyama, Est un, Kobayashi Oui Kagawa.

Dans le match, il n’y a eu qu’un seul carton jaune pour l’équipe d’Oita. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à Inoue.

Avec cet affichage brillant, le Yokohama F. Marinos Il compte déjà 53 points en J1 Ligue japonaise et reste à la deuxième place du classement, en position d’accéder à la Ligue des champions de l’AFC. Pour sa part, Oita Trinita il reste avec 16 points avec lesquels il a atteint cette vingt-quatrième journée.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront dans leur stade. Le Yokohama F. Marinos affrontera le Vegalta Sendai Pendant ce temps, il Oita Trinita le fera contre lui Consadole Sapporo.

Fiche techniqueYokohama F. Marinos :Takaoka, Hatanaka, Martins, Wada, Koike, Ogihara (Matsubara, min.81), Iwata (Kida, min.73), Marcos Júnior (Amano, min.58), Maeda, Nakagawa (Elber, min.58) et Ceará (Mizunuma, min.73)Oita Trinita :Takagi, Henrique Trevisan, Misao, Ueebisu, Shimoda, Kobayashi (Watanabe, min.62), Inoue, Kagawa (Nodake, min.81), Kobayashi (Watanabe, min.62), Masuyama (Fujimoto, min.62) et Isa (Nagasawa, min.71)Stade:Stade NissanButs:Maeda (1-0, min. 30), Isa (1-1, min. 39), Ceará (2-1, min. 45), Ceará (3-1, min. 55), Maeda (4-1, min. 75) et Maeda (5-1, min. 83)