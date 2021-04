Yokohama F.Marinos reçoit Cerezo Osaka

04/05/2021 à 12:00 CEST

Mardi prochain à 12h00 se jouera le match de la huitième journée de la Ligue japonaise J1, dans laquelle nous les verrons s’affronter Yokohama F. Marinos et à Cerise Osaka dans le Stade Nissan.

le Yokohama F. Marinos Il affronte le huitième jour du tournoi avec l’illusion de retrouver sa position après avoir dessiné le dernier match joué contre le Bellmare de Shonan. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des six matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 11 buts pour et sept contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Cerise Osaka a été imposé à Sagan tosu 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Okuno, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Yokohama F. Marinos. Sur les sept matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Cerise Osaka Il en a remporté cinq et ajoute un chiffre de cinq buts encaissés contre 12 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Yokohama F. Marinos a un solde de deux victoires et deux nuls en quatre matchs joués à domicile, ce qui indique que le Cerise Osaka vous pourriez avoir une chance de marquer un score positif dans ce match. À la maison, le Cerise Osaka ils ont gagné une fois et fait match nul lors de leurs trois matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Nissan, obtenant ainsi trois victoires, quatre défaites et cinq nuls en faveur de la Yokohama F. Marinos. De plus, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses voyages dans cette compétition, puisqu’elle a remporté quatre matchs de suite au stade de la Yokohama F. Marinos. La dernière fois qu’ils ont affronté le Yokohama F. Marinos et le Cerise Osaka dans la compétition, c’était en octobre 2020 et le match s’est conclu sur un résultat 4-1 en faveur des visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir qu’avant le match, le Cerise Osaka est en avance sur le Yokohama F. Marinos avec une différence de cinq points. À ce moment, le Yokohama F. Marinos il a 11 points et est en huitième position. Pour sa part, Cerise Osaka il compte 16 points et occupe la troisième place du classement.