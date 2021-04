Yokohama F.Marinos remporte la victoire contre Yokohama avec une large victoire (5-0)

24/04/2021 à 09h01 CEST

le Yokohama F. Marinos a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Yokohama pendant le match joué dans le Stade Nissan ce samedi, qui s’est terminé sur un score de 5-0. le Yokohama F. Marinos est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir obtenu une victoire 1-3 contre le Consadole Sapporo. Du côté des visiteurs, le Yokohama a récolté une égalité dans les deux sens contre le Vegalta Sendai, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Yokohama est quatrième, tandis que le Yokohama il est 20e de la compétition.

La première partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour la Yokohama F. Marinos, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade Nissan grâce à un but de onze mètres Marcos Junior en minute 28. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Yokohama, qui s’est distancé en faisant 2-0 grâce à un but de Onaiwu à la minute 34, clôturant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 2-0.

Après la pause, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté son avantage avec un nouvel objectif de Onaiwu, réalisant ainsi un doublé à la 68e minute, puis l’équipe a marqué à nouveau. Yokohama, augmentant les distances grâce à un objectif de Maeda en minute 72. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a augmenté les distances établissant le 5-0 grâce à un but de Ceara à la 78e minute, terminant le match avec un score final de 5-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Yokohama F. Marinos a sauté du banc Watanabe, À la main, Mizunuma, Ceara et Iwata remplacer Onaiwu, Kida, Marcos Junior, Maeda Oui Ogihara, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Tezuka, Maguinho, Watanabe, Germain Oui Hogang, qui a sauté sur le terrain pour Kosuke saito, Matsuo, Kléber, Ito Oui Takeda.

L’arbitre a montré un carton jaune à Yokohama (Hakamata), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec cet écran brillant, le Yokohama F. Marinos il monte à 21 points en Ligue japonaise J1 et se place à la quatrième place du classement. Pour sa part, Yokohama reste avec deux points avec lesquels il a affronté ce onzième jour.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la Ligue japonaise J1: le Yokohama tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Bois de Kashima dans son fief, tandis que le Yokohama F. Marinos jouera contre lui FC Tokyo en dehors de la maison.

Fiche techniqueYokohama F. Marinos:Takaoka, Hatanaka, Martins, Bunmathan, Koike, Ogihara (Iwata, min.77), Kida (Amano, min.69), Marcos Júnior (Mizunuma, min.69), Maeda (Ceará, min.77), Elber et Onaiwu (Watanabe, min 69)Yokohama:Rokutan, Hakamata, Inoha, Takeda (Hogang, min.73), Maejima, Kosuke Saito (Tezuka, min.9), Tatsuki Seko, Matsuo (Maguinho, min.46), Ogawa, Kleber (Watanabe, min.63) et Ito (Germain, min 73)Stade:Stade NissanButs:Marcos Júnior (1-0, min.28), Onaiwu (2-0, min.34), Onaiwu (3-0, min.68), Maeda (4-0, min.72) et Ceará (5-0 , min. 78)