Yola interprète “Stand For Myself” dans “The Late Show”

Yola a interprété hier soir une interprétation spectaculaire de son dernier single et du titre de son nouvel album, Stand For Myself, dans The Late Show With Stephen Colbert.

La performance en studio de Yola a été enregistrée en direct au Ed Sullivan Theatre et comprenait le directeur musical et le chef d’orchestre du Late Show, lauréat d’un Oscar. Jon Batiste au piano, ainsi qu’Andy Stack à la guitare, Ray Jacildo aux claviers, Mike Montgomery de Durand Jones & The Indications à la basse et le chanteur-compositeur-interprète et batteur Aaron Fraser.

Stand For Myself, qui sortira via Easy Eye Sound le 30 juillet 2021, reflète la croyance de Yola en la possibilité d’un changement de paradigme au-delà de la programmation mentale qui crée le symbolisme et le sectarisme, qui ont profondément affecté sa vie personnelle et sa carrière professionnelle. Il a également été salué comme un changement sonore singulier, par des publications dont Billboard qui a inclus « Chaussures à clous en diamant » dans les meilleures chansons de 2021 à ce jour.

Rolling Stone Magazine l’a décrit comme “un album qui reflète son parcours musical, avec des chansons qui font un clin d’œil à divers styles de R&B et de musique dance”. Slate a qualifié sa nouvelle musique d'”absolument remarquable” et Entertainment Weekly a affirmé que “sa voix rappelle l’équilibre et la grandeur des plus grandes chanteuses pop vintage, de Dusty Springfield à Shirley Bassey”.

Produit par Dan Auerbach, l’album trace un fil musical aux inspirations musicales les plus éclectiques de Yola. Des albums phares que Yola a découverts via la collection de disques des années 70 de sa mère, à son amour de la radio britannique éclectique, qui présentait un mélange fluide de rock, de néo soul des années 90, de R&B et de britpop, le tout qui a marqué son enfance et son adolescence à Bristol, en Angleterre.

Yola co-titrera le rodéo d’Orville Peck à Red Rocks demain jeudi 22 juillet. Elle sera l’une des rares artistes à se produire aux deux Festival folklorique de Newport et Festival de jazz de Newport la même année cet été. Elle donnera également des dates avec Chris Stapleton lors de sa tournée reprogrammée en 2021, y compris au Madison Square Garden le 8 octobre et deux nuits au Bridgestone Arena les 22 et 23 octobre. Pour plus d’informations et des billets, veuillez visiter: www.iamyola.com.

Pré-commande Stand For Myself.