Yola lance le premier single de son prochain album “ Stand For Myself ”

Plus tôt cette semaine, Yola a annoncé que son nouvel album très attendu, Stand For Myself, sortira via Son des yeux facile le 30 juillet 2021.

Produit par Dan Auerbach, l’album est un changement sonore par rapport à son premier album, avec un mélange varié de soul symphonique et de pop classique, retraçant un fil musical aux inspirations musicales les plus éclectiques de Yola.

Le single «Diamond Studded Shoes» a fait ses débuts aujourd’hui avec une nouvelle vidéo, réalisée par Kwaku Otchere. Yola a déclaré: «Cette chanson explore les fausses divisions créées pour nous distraire de ces quelques personnes qui sont en charge de la majorité des richesses du monde et utilisent la tactique« diviser et conquérir »pour la conserver. Cette chanson nous appelle à nous unir et à nous concentrer sur ceux qui ont la mainmise sur l’humanité.

Certaines chansons de Diamond Studded Shoes ont commencé au crépuscule de l’isolement pandémique de Yola, reflétant ses moments personnels et collectifs de désir et d’éveil. D’autres chansons ont germé il y a des années et ont été inspirées par des moments personnels, notamment «Break The Bough», que Yola a commencé à écrire après les funérailles de sa mère.

Des morceaux ont également été co-écrits avec Ruby Amanfu, John Bettis, Pat McLaughlin, Natalie Hemby, Joy Oladokun, Paul Overstreet, Liz Rose, Aaron Lee Tasjan, Hannah Vasanth et Bobby Wood. Enregistré à l’automne 2020 avec une section rythmique qui comprend le bassiste Nick Movshon, connu pour son travail avec Amy Winehouse et Bruno Mars, aux côtés du batteur et artiste solo en plein essor, Aaron Frazer.

«C’est un recueil d’histoires d’alliance, de force féminine noire à travers la vulnérabilité et de liens affectueux entre le sexuel et le social. Tous célèbrent un changement de pensée et un changement de paradigme à leur base. » Yola a déclaré, ajoutant: «C’est un album qui n’est pas aveuglément positif et il ne plaide pas simplement pour que tout le monde se réunisse. Il explore plutôt les moyens dont nous devons nous défendre tout au long de notre vie, ce qui limite notre connexion en tant qu’humains et déclare qu’un véritable changement se produira lorsque nous remettrons en question notre pensée et reconnaissons notre véritable complexité.

Le nouvel album de Yola, Stand For Myself, sort le 30 juillet et est disponible en pré-commande.

Liste de suivi Stand For Myself:

1. À peine vivant

2. Danser en larmes

3. Chaussures cloutées de diamant

4. Soyez mon ami

5. Grand partage

6. Starlight

7. Si je devais tout recommencer

8. Maintenant vous êtes ici

9. Tout ce que vous voulez

10. Briser le bras

11. Comme une photographie

12. Me défendre