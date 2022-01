Yola partage la performance de danser en larmes de Jimmy Fallon

Hier soir, la superstar montante Yola a donné une performance sensuelle et puissante de son single de rupture infusé de disco « Dancing Away In Tears » sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon, ce qui en fait le début à la télévision du nouveau single de son album nominé aux Grammy Stand pour moi-même. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

L’auteur-compositeur-interprète britannique noir est actuellement nominé pour le meilleur album américain pour Stand For Myself et la meilleure chanson Roots américaine pour « Chaussures à clous en diamant » faisant d’elle une six fois nominée aux Grammy.

Après la performance de « Dancing Away In Tears », une pièce de profil en profondeur avec Anthony Mason a été diffusée sur CBS Mornings, retraçant l’éducation de Yola, ses influences musicales, sa carrière et sa vie à Nashville, et s’épanouissant. Yola et Mason ont discuté au bar Attaboy d’East Nashville, où elle a donné une superbe performance acoustique solo de sa chanson « Barely Alive ». Ils ont également traversé le Musée national de la musique afro-américaine, où ils ont parlé des influences de Yola telles que Arétha Franklin et Mavis Staples.

Le deuxième album de Yola, Stand For Myself, publié via Easy Eye Sound le 30 juillet 2021, réfléchit sur la croyance de Yola en la possibilité d’un changement de paradigme au-delà de la programmation mentale qui crée le symbolisme et le sectarisme, qui ont profondément affecté sa vie personnelle et sa carrière professionnelle. Il a également été salué comme un changement sonore singulier, par des publications telles que Billboard qui a inclus «Diamond Studded Shoes» dans les meilleures chansons de 2021 à ce jour.

Rolling Stone l’a décrit comme « un album qui reflète son parcours musical, avec des chansons qui font un clin d’œil à divers styles de R&B et de dance music ». Slate a qualifié sa nouvelle musique d’« absolument remarquable » et Entertainment Weekly a affirmé que « sa voix rappelle l’équilibre et la grandeur des plus grands chanteurs pop vintage de la musique, de Dusty Springfield à Shirley Bassey ».

Produit par Dan Auerbach, l’album trace un fil musical aux inspirations musicales les plus éclectiques de Yola. Des albums phares que Yola a découverts via la collection de disques des années 70 de sa mère, à son amour pour la radio britannique éclectique, qui présentait un mélange fluide de rock, de néo soul des années 90, de R&B et de britpop, le tout qui a marqué son enfance et son adolescence à Bristol, en Angleterre.

Certaines chansons ont commencé au crépuscule de l’isolement pandémique de Yola, reflétant ses moments personnels et collectifs de nostalgie et d’éveil. D’autres chansons ont germé il y a des années et ont été inspirées par des moments personnels, notamment « Break The Bough », que Yola a commencé à écrire après les funérailles de sa mère.

Les morceaux ont également été co-écrits avec Dan Auerbach, Ruby Amanfu, John Bettis, Pat McLaughlin, Natalie Hemby, Joy Oladokun, Paul Overstreet, Liz Rose, Aaron Lee Tasjan, Hannah Vasanth et Bobby Wood. Enregistré à l’automne 2020 avec une section rythmique qui comprend le bassiste Nick Movshon, connu pour son travail avec Amy Winehouse et Bruno Mars, aux côtés du batteur et artiste solo montant, Aaron Frazer.

Yola a subi des préjugés tout au long de son enfance et de sa carrière et a traversé ces expériences, ainsi que l’itinérance à Londres et la perte de voix induite par le stress pour lancer sa carrière solo en 2016. Elle a connu un succès retentissant avec son premier album, Walk Through Fire, qui lui a valu quatre Nominations aux Grammy, dont le meilleur nouvel artiste, acclamé par la critique et les fans de Elton John à Estelle.

Achetez ou diffusez Stand For Myself.