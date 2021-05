Yola publie un puissant single et une nouvelle vidéo, “ Stand For Myself ”

Yola a publié la vidéo de la chanson titre de son nouvel album anthémique, Stand For Myself, qui sortira via Son des yeux facile le 30 juillet. Le single a fait ses débuts aujourd’hui avec une nouvelle vidéo puissante, réalisée par Allister Ann. Le clip met en scène Yola s’échappant d’un monde qui l’a piégée, puisant dans les références visuelles des vidéoclips de son enfance.

«Mes années d’école se sont déroulées dans les années 90 et 2000, et les vidéos de Missy Elliott m’ont toujours été esthétiquement supérieures.» Yola a déclaré, ajoutant: «Je sens que la vidéo se déroule dans l’antichambre de la liberté. Le sentiment d’échapper à quelque chose de vraiment oppressant et de se diriger vers un inconnu avec un sentiment d’espoir et de choix que vous n’avez pas ressenti depuis longtemps. Nous avons tous la capacité de passer par ce processus dans notre propre esprit, je ressemble parfois à un super-héros, mais je ne le suis pas. Je suis juste une personne qui essaie d’être libre. “

Yola a co-écrit la chanson avec Dan Auerbach, Hannah V et Natalie Hemby et elle présente The McCrary Sisters sur des voix de fond. La piste reflète la croyance de Yola en la possibilité d’un changement de paradigme au-delà de la programmation mentale qui crée le tokenisme et le sectarisme. «Le« jeton »du protagoniste de la chanson s’est rétréci pour s’intégrer dans le récit de la création d’un autre, mais il devient clair que rétrécir est inutile. Dit Yola.

«Cette chanson est une célébration de l’éveil du paradigme suprémaciste cauchemardesque. Vraiment vivant, éveillé et les yeux enfin grands ouverts et formés sur votre chemin vers la réalisation de soi. Vous pensez librement et travaillez à annuler la programmation mentale qui vous a fait vivre dans la peur. Il s’agit de se défendre tout au long de notre vie et de véritables changements à venir lorsque nous remettons notre pensée en question. C’est ce que j’ai toujours été dans la musique et dans la vie. Il y a eu une petite pause où j’ai subi un lavage de cerveau de ma propre majesté, mais une salope est de retour.

Précommandez le stand de Yola pour moi-même.