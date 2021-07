Yola sort une vidéo à caractère sexuel pour son nouveau single ‘Starlight’

Yola a sorti le clip de “Starlight”, une tranche brûlante de soul symphonique et le dernier single de son nouvel album hymne, Stand For Myself, qui sortira via Easy Eye Sound le 30 juillet 2021.

Le visuel romantique est réalisé par Ford Fairchild. Yola a déclaré: «Je voulais mettre quelque chose dans le monde qui montre aux gens à quoi ressemble ma vie amoureuse maintenant. Je suis actuellement célibataire, oui, mais je ne suis pas un négligé ou un robot sexuel sans âme. Le volume de médias consacré à montrer des femmes noires à la peau foncée qui passent un bon moment normal dans des situations romantiques, que ce soit le véritable amour ou simplement des rencontres, fait toujours défaut à mon avis. »

Discutant du message sexuel positif derrière la chanson, Yola a déclaré: “‘Starlight’ est une chanson sur la recherche de connexions physiques, sexuelles et humaines positives à tous les niveaux de votre voyage vers l’amour.”

Elle a ajouté: “Le monde semble attacher un trope négatif de froideur sans cœur au concept de toute connexion sexuelle qui n’est pas le mariage, cette chanson regarde à travers une lentille de chaleur en particulier lorsqu’il s’agit de positivité sexuelle. Comprendre la nécessité de chaque étape de connexion et qu’il est possible que chaque étape de votre voyage dans l’amour, le sexe et la connexion soit enrichissante. Temporaire ou transitoire n’a pas à être dénué de sens ou misérable. Dans les bonnes situations, chaque connexion peut nous apprendre quelque chose de précieux sur qui nous sommes, ce que nous voulons et ce qui est sain.

Produit par Dan Auerbach, Stand For Myself trace un fil musical aux inspirations musicales les plus éclectiques de Yola. Des albums phares que Yola a découverts via la collection de disques des années 70 de sa mère, à son amour de la radio britannique éclectique, qui présentait un mélange fluide de rock, de néo soul des années 90, de R&B et de britpop, le tout qui a marqué son enfance et son adolescence à Bristol, en Angleterre. Yola a connu des préjugés tout au long de son enfance et de sa carrière et a traversé ces expériences, ainsi que l’itinérance à Londres et la perte de voix induite par le stress pour lancer sa carrière solo en 2016. Elle a connu un succès retentissant avec son premier album, Walk Through Fire, qui lui a valu quatre Nominations aux GRAMMY incluant le meilleur nouvel artiste, les éloges de la critique et les fans de Elton John à Mavis Staples.

Pré-commande Stand For Myself.