11/04/2021

Le à 00:10 CET

PE

La deuxième vice-présidente et ministre du Travail et de l’Économie sociale, Yolanda Díaz, a assuré ce mercredi que Vous ne pouvez pas « techniquement » abroger le réforme du travail et a confirmé que la nouvelle norme dans laquelle ils travaillent gouvernement et les agents sociaux ne « toucheront » pas les jours d’indemnités de licenciement approuvé par le PP en 2012.

« Techniquement, la réforme du travail du Parti populaire peut-elle être abrogée ? Non, car il s’agissait d’une réforme en expansion qui a touché plus de 20 préceptes du Statut des travailleurs, plusieurs arrêtés royaux et directives », a précisé le vice-président dans une interview à La Sixième, recueillie par Europa Press, au lendemain de la déclaration de l’exécutif exprimant l’engagement « pour l’abrogation de la réforme du travail aux termes de l’accord de coalition et du plan de relance » transmise à la Commission européenne.

Auparavant, Díaz a indiqué que l’intention de son département est de législation du travail qui va « beaucoup plus loin » au-delà de l’abrogation et il a rappelé que la réforme du PP a provoqué, selon lui, « une énorme dévaluation des salaires, a déséquilibré la capacité de négociation des ouvriers et des hommes d’affaires » et a fait de l’Espagne un pays « à l’emploi précaire ».

Selon le ministre, depuis que l’exécutif Rajoy a approuvé la réforme du travail en 2012, « plus de 180 millions de contrats » ont été enregistrés auprès de la SEPE, quelque chose qui, à son avis, « n’arrive dans aucun pays ». « Un sur quatre d’entre eux (contrats) a une durée inférieure à sept jours. C’est impossible pour une démocratie contemporaine et cela nous éloigne de l’Europe », a-t-il déclaré.

Ainsi, il a réaffirmé que les gouvernement va changer « certaines règles » de l’arrêté royal mais « ils en feront beaucoup plus », car la réforme sera « très ambitieuse » qui fera « l’Espagne du futur ». « Nous devons changer un mode de vie qui est précaire », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si l’indemnité pour licenciement abusif allait être augmentée dans le règlement après la demande de certains partenaires gouvernementaux, comme ERC ou More Country, le vice-président a répondu que ce point ne serait pas abordé. « On ne va pas toucher au licenciement. C’est une réforme équilibrée », a indiqué.

Díaz a expliqué que le ministère du Travail travaille sur « la temporalité, le rééquilibrage de la capacité de négociation entre les syndicats et les employeurs » et la « sous-traitance ». Concernant le limogeage, Díaz a refusé des affectations aux hommes d’affaires, car il s’agit d’une « réforme équilibrée » qui respecte l’accord entre les partenaires de la coalition.

« La réforme du PP a été extrêmement agressive et ce gouvernement va agir de la manière la plus urgente et la plus nécessaire., qui est la modernisation du marché du travail par la négociation collective, l’intérim, la formation, le nouvel ERTE et les politiques actives de l’emploi », a-t-il tranché.