Yolanda Díaz défend l’élevage durable, mais sans mentionner Garzón

01/05/2022 à 19:41 CET

.

La deuxième vice-présidente et ministre du Travail, Yolanda Díaz, a exprimé ce mercredi son engagement en faveur de l’élevage durable dans un message sur les réseaux sociaux dans lequel il ne mentionne à aucun moment le chef de la Consommation, Alberto Garzón, impliqué dans une polémique pour avoir critiqué le modèle d’élevage intensif.

« Notre pays doit continuer à miser sur un élevage durable, en cohérence avec les ODD de l’@Agenda2030Gob et du F2F, et dénoncer ces pratiques minoritaires qui aggravent la crise climatique », dit Díaz dans un message qui accompagne la photographie de quelques vaches paissant dans un pré.

Notre pays doit continuer à miser sur l’élevage durable, en cohérence avec les ODD de l’@Agenda2030Gob et du F2F, et dénoncer ces pratiques minoritaires qui aggravent la crise climatique. Un Green Deal européen socialement équitable a un impact positif sur la santé publique. pic.twitter.com/zI2uibYGCx – Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 5 janvier 2022

Sans citer à aucun moment son collègue de United We Can in the Government, Díaz soutient également un Pacte vert européen « socialement équitable » qui a un « impact positif sur la santé publique ».

Le commentaire du deuxième vice-président vient après deux ministres socialistes du gouvernement se sont démarqués ce mercredi de Garzón pour ses propos dans le journal britannique The Guardian, dans lesquels il a assuré que les macro-fermes « polluent le sol, l’eau et exportent ensuite cette viande de mauvaise qualité issue de ces animaux maltraités ».

La porte-parole du gouvernement, Isabel Rodríguez, et la ministre de l’Éducation, Pilar Alegría, ont coïncidé en soulignant que Garzón a parlé « à titre personnel » et ils ne reflètent pas l’opinion du gouvernement, qui soutient le secteur de l’élevage.

Celui qui a explicitement soutenu le ministre de la Consommation a été le député de United We Can et un militant écologiste historique Juan López de Uralde, qui a assuré que ces installations ne sont pas les bienvenues dans une Espagne vidée car ils causent la « ruine » des petits agriculteurs.

À la lumière de la nouvelle polémique contre Garzón, il convient de rappeler que la production de viande en Espagne a augmenté de façon exponentielle, au détriment des macro-fermes destructrices. C’est ce qu’il faut rectifier. Et oui, il y a la maltraitance animale : https://t.co/kOUDbyUYj2#MenosCarne#MacrogranjasNO pic.twitter.com/Z5lrf1VOJX – Greenpeace Espagne (@greenpeace_esp) 5 janvier 2022

De plus, Greenpeace a rappelé que la production de viande en Espagne a augmenté de façon exponentielle « au détriment des macro-fermes destructrices ». « C’est ce qu’il faut rectifier. Et oui, il y a la maltraitance des animaux« , il assure.

Le WWF affiche ouvertement son refus de l’élevage intensif et a opté pour une consommation modérée de viande d’élevage extensif.

Le moratoire sur l’installation de macrofermes est l’une des propositions pour 2022 dans lesquelles les cinq plus importantes organisations de conservation d’Espagne sont d’accord -Greenpeace, WWF, Ecologists in Action, SEO / BirdLife et les Amis de la Terre-. t