Yolanda Díaz exclut de s’appuyer sur Cs et se penche sur les partenaires de l’investiture pour la réforme du travail

01/01/2022 à 20:09 CET

Ana Cabanillas

Yolande Diaz maintient son engagement à mener à bien la réforme du travail avec l’appui des partenaires habituels du Gouvernement. Le deuxième vice-président a conclu un accord à trois pour configurer le nouveau cadre du travail, avec le l’approbation des syndicats, des employeurs et sous la baguette de premier gouvernement de coalition l’histoire, où Unidos Podemos a une position minoritaire.

Après neuf mois d’intenses négociations et une fois le décret approuvé en Conseil des ministres, les revendications d’ERC ou d’EH Bildu en échange de leur validation au Congrès menacer le difficile équilibre de l’accord, avant le position fragile du CEOE, qui a soutenu le texte malgré la forte division interne et qui pourrait être abaissée par tout changement dans le texte normatif. Les partenaires gouvernementaux travaillent déjà à la construction d’un front commun pour amender le texte, ce qui pourrait signifier un grave revers pour l’exécutif, en particulier pour Díaz, qui après de vives luttes avec l’aile socialiste a réussi à accrocher la médaille de l’accord.

La deuxième semaine de février est la limite pour valider l’arrêté royal au Congrès des députés, où vous pouvez être traité comme une facture pour apporter des modifications. Malgré les difficultés initiales que présente sa ratification, le département de Díaz reste confiant que la mesure ira de l’avant avec les alliés habituels, avec lesquels il a maintenu en contact permanent lors des négociations pour partager avec eux l’orientation de la réforme. Cette option éviterait également que l’approbation de la mesure dépende en dernier lieu de Ciudadanos, qui a déjà proposé de former une majorité alternative aux nationalistes.

Dans l’environnement du vice-président remettre en question le véritable intérêt du parti de Inès Arrimadas dans cette réforme, compte tenu de la distance idéologique entre les libéraux et le texte convenu, qui réduit drastiquement la temporalité D’emploi. Certains ironisent qu’en Cs peut-être « l’exposé des motifs n’aura pas été lu& rdquor;, d’une forte charge idéologique et avec de sévères critiques envers la précédente réforme du travail de 2012 approuvée par la majorité absolue du PP.

Du Travail ils considèrent que l’offre d’oranges Elle répond plus à une question stratégique qu’à une vraie coïncidence dans la thèse politique: la fermeture du Parti populaire vis-à-vis de la réforme laisse des milliers d’hommes d’affaires qui ont soutenu le texte à travers la CEOE sans représentation politique dans cette mesure. UNE niche d’électeurs à laquelle les Cs pourraient aspirer à reconquérir, avant le « non » du populaire, qui a traditionnellement défendu les intérêts des entreprises. Cette offre viserait également à remettre le parti sur la carte après sa perte d’influence drastique, pour tenter de rendre ses dix députés incontournables.

Des objectifs qui, bien qu’ils soient légitimes sur le plan politique, ne constituent pas un véritable support à l’accord de réforme conclu, mais répondrait à la tactique. Ainsi, le vice-président maintient comme « priorité & rdquor ; convaincre les forces nationalistes, agacées par ce qu’elles considèrent comme un texte trop tiède. Le leader fait face avec confiance aux futures négociations avec les partis nationalistes ; ongles conversations qui reprendront après quelques jours de congé, prévisible la deuxième semaine de janvier, après les vacances de Noël.

Partenaires d’investissement, dans le ‘non’

Le PNV a posé comme condition le « oui » pour introduire le prévalence de l’accord régional à l’état; un aspect qui était déjà sur la table des négociations et qui a finalement été retiré. Cette mesure n’est pas désapprouvée par les travaillistes, mais tant les syndicats que les employeurs pourraient montrer leurs réticences à « briser l’unité du marché », comme l’a exprimé la CEOE. Les jeltzales ont été les plus clairs dans la négociation lorsqu’il s’agit de poser des conditions concrètes pour ton soutien.

Jusqu’au moment, ERC et Bildu Ce sont eux qui ont le plus catégoriquement opposé à la réforme. Parmi leurs revendications figurent, entre autres, la récupération des indemnités de départ avant la réforme du travail du PP, l’intervention administrative de l’ERE et le traitement des salaires – avec l’obligation de l’employeur de payer le salaire qui n’est plus perçu par le salarié en cas de licenciement abusif déclaré.

Ces aspects, cependant, ils ne sont pas entrés dans l’accord de coalition signé entre les socialistes et les violets, où l’ultra-activité et la prédominance de la négociation collective étaient présentes ; le nouveau texte, défendent-ils de la vice-présidence, représente un changement de paradigme qui met fin à la temporalité, quelque chose qui réduit le poids des indemnités de départ, compte tenu d’un nouveau cadre juridique qui empêche les licenciements massifs, comme lors de la crise précédente, et qui offre une « flexibilité interne & rdquor ;, facilitant l’inclusion dans ERTES et laissant le règlement des contrats comme la dernière sortie .

Le porte-parole des Républicains, Gabriel Rufián, est venu se qualifier de « fumée & rdquor ; la mesure, une expression qui a particulièrement dérangé le futur candidat de l’espace violet, qui avec un geste visiblement sérieux a fait ces déclarations : « Dire aux travailleurs de Cadix que ce pour quoi ils se battaient, la précarité, c’est la fumée, comprends-moi, je ne fais pas de grandes choses, je suis assez humble, croyez-moi j’en sais un peu plus là-dessus et cette fumée, exactement de la fumée, n’en est pas & rdquor;, s’est-il défendu depuis le complexe de La Moncloa mardi dernier, après avoir approuvé le texte de la réforme du travail .

« Prudence et dialogue »

« Les négociations ne sont pas comment elles commencent, mais comment elles se terminent& rdquor;, est le mantra installé dans le département de Díaz, après neuf mois de négociations extrêmement dures avec les agents sociaux. Le principal précédent qu’ils traitent est celui de la loi sur les cavaliers, où les partenaires du gouvernement ont également ils ont critiqué la tiédeur de la mesure car cela ne concerne que les distributeurs, et non les plateformes. La mesure a finalement été approuvée sans amendement à une large majorité et l’Union européenne l’a utilisée comme référence législative dans le cadre commun.

Dans l’environnement du vice-président, ils demandent « Prudence et dialogue & rdquor ;; Les négociations pour parvenir à la procédure parlementaire auront lieu discrètement courant janvier et la première semaine de février, et le ministère du Travail maintiendra en parallèle un fil conducteur avec les agents sociaux, CEOE et syndicats, pour les tenir informés du processus.

Bien que le porte-parole des communs au Congrès, Jaume asens, a déjà mis en garde contre le risque que l’employeur raccroche face à tout changement, depuis le département de Díaz, ils veillent à ce que tous les agents sociaux sont « conscients & rdquor; que la mesure doit passer le processus au Congrès pour devenir efficace. Les pourparlers se poursuivront jusqu’au bout, mais le 9 février, date limite de validation.