13/11/2021 à 10h55 CET

.

Le ministre du Travail, Yolanda Diaz ; jeVice-président du gouvernement de Valence, Monique Oltra; le maire de Barcelone, Ada Colau; le leader de Mas Madrid, Monique Garcia, et le porte-parole du MDyC à Ceuta, Fatima Hamed, font partie de la réunion d’aujourd’hui à Valence ‘Autres politiques‘.

L’acte, promu par Oltra, est vu comme le début possible d’une future large candidature électorale, mais, selon ses protagonistes, ce n’est rien de plus qu’une rencontre « avec des femmes qui sont amies » pour rapprocher la politique de la société, et ne pas parler de partis ou d’élections.

Le centriqueou Théâtre Olympia à Valence La réunion aura lieu à 11 heures ce samedi, qui sera menée par la journaliste Carolina Ferre, qui a préparé de nombreuses questions pour tout le monde, même si ce qu’elle veut avant tout c’est qu’ils prouvent leur capacité à faire des politiques différentes.

Colau : « Ce n’est la présentation d’aucune plateforme »

Yolanda Díaz a défendu ces jours-ci que c’était « un acte de plus » de ceux qu’il fréquente « avec des femmes amies », et a insisté sur le fait que le lien entre les politiques qui joueront dans cet acte est que ce sont « des femmes qui changent la vie des gens ».

Monica Oltra, pour sa part, a assuré que la rencontre n’a « plus de prétentions » que de s’arrêter « pour parler sereinement » et d’écouter les conférenciers. « Plus qu’un sommet, c’est une conversation d’idées calme et sereine entre six femmes qui se sont assises pour parler, sans autre prétention que de s’écouter », a-t-elle déclaré.

Pour le maire de Barcelone, cet acte « Ce n’est la présentation d’aucune plate-forme », bien qu’il défende le leadership de Yolanda Díaz parce que, selon lui, c’est ce qu’il faut dans un espace politique « destiné à grandir et à s’élargir » et parce qu’il représente la diversité qui « s’ajoute et ne soustrait pas ».

Dans cette rencontre d’autres dirigeants de Podemos, comme son secrétaire général et ministre des Droits sociaux, Ione Belarra, et son « numéro deux » et ministre de l’Égalité, Irene Montero, une question à laquelle Podemos n’accorde pas d’importance.

Du PP, ils ont décrit l’acte comme un « coven féministe », quelque chose dont Oltra a été fier, qui a rappelé que les sorcières « ne choisissent pas leur condition, les inquisiteurs le font », et a déclaré qu’entre être une sorcière ou un inquisiteur, elle est claire de son côté.