Yolanda Díaz renforce les fiefs liés et tente d’ajouter Podemos Euskadi à son projet

12/12/2021 à 10:33 CET

Ana Cabanillas

Yolanda Díaz continue sa par l’une des fédérations de Pouvons plus lié à votre candidature. Si cet été elle a rendu visite aux responsables du parti dans les Asturies ou en Cantabrie, deux endroits traditionnellement critiques à l’égard de la direction de l’État, le deuxième vice-président du gouvernement se rendra ensuite Samedi 18 décembre à Barakaldo participer à un acte de Nous pouvons Euskadi, l’un des bastions clés de la formation, qui ces derniers mois ont ouvertement affiché leur alignement avec le leader galicien. Ce n’est pas la seule réunion prévue; dans Podem Valence, dont les dirigeants ont déjà apporté leur soutien à la dirigeante, préparent également un événement auquel ils prévoient de l’inviter en tant qu’assistante honoraire.

Au niveau officiel, l’ensemble de l’organisation Podemos soutient le futur candidat de l’espace ; Cependant, le l’enthousiasme de la part du dôme violet a subi des hauts et des bas ces derniers mois, alors que les tensions augmentaient sur le rôle du parti dans le futur projet. Des voix de poids comme Pablo Iglesias ont insisté pour que le parti soit l’un des axes principaux, tandis que le leader galicien maintient son engagement à configurer un projet de pays à l’écart des organisations politiques, par les considèrent comme «un obstacle à la citoyenneté espagnole & rdquor;, tel que défini dans une interview sur Radiocable.

Face aux doutes suscités par le projet dans les rangs violets, certaines fédérations ont déjà affiché leur soutien indéfectible à la ministre du Travail. Ces derniers mois, Podemos a essayé de rapprocher les rangs du parti au niveau territorial pour affirmer votre poids dans la négociation qui, tôt ou tard, passera par la conformation de la plate-forme et la configuration des listes. Le dernier acte visant à cette fin a eu lieu ce week-end, avec la première réunion des conseillers de Podemos, après que la direction a pris le contrôle de toutes ses positions locales.

Devant ça tentative de parti pour lier des loyautésCertaines de ses fédérations les plus importantes ont déjà opté pour le vice-président du gouvernement. Au cours des dernières semaines, ce changement est devenu évident dans trois des territoires qui ont été décisifs dans la consolidation de Podemos à ses débuts, où la formation a eu quelques-uns de ses meilleurs résultats en 2015 et 2016 : Galice, Catalogne Oui Pays Basque.

Depuis son lancement en tant que candidat, le La direction catalane de Podemos a soutenu sans ambiguïté au vice-président du gouvernement, qu’il a entouré dans les deux principaux événements auxquels il a joué ; celui de Valence, où il a également participé Ada Colau et un est venu large représentation de la maison de la fédération; et dans l’assemblée même de Catalunya En Comú, une fête à laquelle Podem participe et à laquelle Yolanda Díaz a également été invitée.

Dans le cas de la Galice, la fédération est dirigée par Antón Gómez-Reino, député galicien depuis le début du parti et très proche du ministre. Le leader, qui était à l’époque fidèle à Pablo Iglesias, a également apporté à la fédération son ferme attachement au projet de Diaz.

Dans les cas de la Catalogne et de la Galice, l’engagement clair envers Díaz était relativement prévisible, en raison de l’autonomie que les Catalans ont toujours eue et du lien fort entre le leader et les Galiciens. Plus surprenant est le virage pris par Podemos Euskadi. Le Secrétaire Général de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, de l’aile dirigeante du parti, est arrivé à la direction basque soutenue par la direction de l’État il y a un an et demi.

Cependant, les dernières manifestations du chef territorial clairement leur engagement à la direction de Yolanda Díaz au-dessus de toute structure et au-delà de la position plus retenue adoptée par Podemos. « Un leadership comme celui de Yolanda Díaz aidera à former un bloc historique », a-t-il assuré dans les réseaux, où il a publié un article témoignant de son soutien au vice-président. « Tout en un »le message lu.

Des dirigeants tels que @Yolanda_Diaz_ contribueront à former un bloc historique, un large front progressiste capable d’inspirer, de réaliser le progrès social et de garantir une vie digne. Tout en un. Aujourd’hui dans le @diariovasco 👇🏻 pic.twitter.com/4tbDaH8gSq – Pilar Garrido (@PilarGarrido_) 28 novembre 2021

Ce bastion a réalisé en 2016 un résultat historique pour Podemos, réussir à être le parti le plus voté en Euskadi, bien devant le PNV. Cet endroit a également été un thermomètre du déclin de Podemos, qui dans les derniers généraux a été relégué à la quatrième force. Un phénomène similaire à celui produit en Galice, où en 2015 Podemos a réussi à être à la deuxième place seulement derrière le PP et surprenant le PSOE, et où lors des dernières élections régionales il a été laissé sans représentation parlementaire.

Valence, qui était également un endroit idéal pour Podemos à ses débuts – c’était la deuxième force en 2015 et 2016 en raison de sa coalition avec Compromís, plus tard rompue -, ils considèrent également Yolanda Díaz comme le grand espoir du parti. Sa direction, comme dans le cas d’Euskadi, a été élue avec le soutien public de la direction de l’État, et son secrétaire général, Pilar Lima, a toujours été alignée sur la thèse du parti au pouvoir.

Le revirement s’est produit à la suite de Hector Illueca débarque à la vice-présidence de la Generalitat Valenciana, ancien directeur de l’inspection du travail au ministère Diaz et homme de toute confiance, qui a ouvert un nouvelle ère de dialogue entre les différentes factions de la fédération, où le vice-président a obtenu la faveur de tout le parti valencien. La preuve en était la assistance enthousiaste du dôme de Podem Valencia à l’événement organisé par Mónica Oltra en novembre ; une rencontre que la direction étatique de Podemos a reçue avec une froideur totale, évitant de faire toute référence.

Photo avec Belarra ?

L’événement Podem Euskadi sera également assisté par le secrétaire général du parti, Ione Belarra, avec qui Yolanda Díaz vous pourrez vous retrouver après deux mois sans photo ensemble. Le dernier a eu lieu le 18 octobre, quand Ada Colau s’est rendue au Congrès pour une séance sur le logement, et les trois politiciens ont posé ensemble pendant quelques minutes pour exposer l’initiative.

Ces journées étaient déjà organisées quand a vu le jour la préparation de l’acte Autres politiques de Valence, publié par ce moyen le 12 octobre, acte auquel aucun des leaders violets n’était convié ; une circonstance qui a généré un fort malaise à Podemos.

Quelques jours plus tard, Díaz, Colau et Mónica Oltra rééditent leur mise en scène ensemble en Catalogne. À cette occasion oui Ione Belarra a été invité et Irène Montero en tant que hauts représentants du parti violet, mais aucun n’a assisté. Belarra a finalement envoyé un message vidéo enregistré dans lequel, contrairement au reste des participants à l’événement, il ne fit aucune mention du deuxième vice-président du gouvernement, auquel il ne s’adressa pas. Celle envoyée comme représentante violette était Lilith Verstrynge, secrétaire de l’Organisation et la seule participante qui n’occupait pas de poste institutionnel.

☺️ Le 18 décembre, nous allons tenir une réunion très spéciale au BEC Barakaldo avec @IoneBelarra, @Yolanda_Diaz_, @MEugeniaRPalop, @MiGorrotxategi … experts, militants, mouvements sociaux et militantisme. Construire

Le progrès

Avancer Billets : https://t.co/uh03cyCfk0 pic.twitter.com/GNYJRf1l2O – Pilar Garrido (@PilarGarrido_) 4 décembre 2021

En l’état, l’acte de Podem Euskadi c’est peut-être un dégel après des mois de guerre froide. Cependant, Belarra prévoit d’intervenir tôt samedi (10h-11h) et Yolanda Díaz le fera en fin de matinée (13h-14h). De cette façon, le les retrouvailles ne sont pas garanties.