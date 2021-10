Yolanda Hadid a affirmé que Zayn Malik l’avait frappée

. Yolanda Hadid a accusé Zayn Malik de l’avoir battue.

Yolanda Hadid a affirmé que le petit ami de sa fille, l’ancien membre de One Direction Zayn Malik, « l’avait battue », selon un rapport de TMZ.

L’incident présumé de violence domestique s’est produit « la semaine dernière » et Hadid envisage de déposer un rapport de police. Jusqu’à présent, aucun rapport de ce type n’a été officiellement présenté.

On ne sait pas ce qui a pu causer la dispute entre les deux ou pourquoi les choses se sont terminées par une altercation physique. Cependant, il semble que Malik ait essayé d’expliquer un peu ce qui s’est passé, bien qu’il y ait encore beaucoup de questions.

Voici ce que vous devez savoir :

Zayn a publié une longue déclaration sur les réseaux sociaux et est déçu que cette « affaire privée » ait été « divulguée à la presse ».

Peu de temps après que la nouvelle ait été diffusée sur Internet, Zayn a publié une déclaration sur Twitter.

« Comme vous le savez tous, je suis une personne réservée et je veux vraiment pouvoir créer un espace sûr et privé pour que ma fille grandisse. Un endroit où les affaires familiales privées ne sont pas jetées sur la scène mondiale pour que tous puissent se toucher et se séparer. Dans un effort pour protéger cet espace pour elle, j’ai accepté de ne pas contester les déclarations dérivées d’une dispute que j’ai eue avec un membre de la famille de mon partenaire, qui est entré dans notre maison alors que mon partenaire était absent pendant plusieurs semaines », peut-on lire dans déclaration de Zayn.

« C’était et devrait être une affaire privée, mais il semble que pour l’instant, il y ait une division et, malgré mes efforts pour restaurer un environnement familial apaisé qui me permettra de co-pèrer ma fille comme elle le mérite, cela a été « divulgué » à la presse. Cependant, j’espère guérir toutes les personnes impliquées avec les mots durs partagés et, plus important encore, je reste vigilant pour protéger Khai et lui donner l’intimité qu’il mérite », conclut le communiqué.

Selon le Daily Mail, Malik semble nier que les choses sont devenues physiques, qualifiant l’incident d’échange de « mots durs ».

On ne sait pas si Gigi Hadid et Malik se sont séparés.

L’état de la relation entre Malik et Gigi Hadid est inconnu pour le moment. Malgré une romance houleuse qui a été en proie à quelques ruptures au cours des six dernières années, les deux semblaient aller bien en avril 2021. « Ils sont satisfaits de la façon dont les choses se passent pour l’instant », a déclaré une source à US Weekly, ajoutant que le couple n’était « pas pressé de se marier ».

Ni Yolanda Hadid ni Gigi Hadid n’ont commenté l’article de presse.

Les fans se sont inquiétés pour Malik, apparemment après avoir publié une photo sur Instagram le 24 octobre 2021 dans laquelle il semblait triste.

« Tu as l’air triste », a écrit un internaute sur Instagram en majuscules.

« Est-ce qu’il pleure ? » a demandé une autre personne.

« Est-ce que tu vas bien Zayn? », A demandé un autre.

Malik et Gigi Hadid ont accueilli leur fille, Khai, en 2020, selon E! Nouvelles. Les parents de Khai se sont donné beaucoup de mal pour garder leur fille hors des gros titres et loin des lentilles indiscrètes des paparazzi. Selon ELLE, Malik et Gigi Hadid ont fait de leur mieux pour protéger Khai du monde et n’ont jamais montré de photo du visage de la fille.

Traduction espagnole de l’histoire originale de Heavy.com.